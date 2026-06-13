ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Οι λαοί να παλέψουν ενάντια στις βαθύτερες αιτίες των πολέμων

«Σχεδόν όλες οι χώρες και οι λαοί στην περιοχή επηρεάζονται από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επιθέσεις των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των συμμάχων τους», σημειώνεται στηνπου εξέδωσε ητου(ΠΣΕ), που φιλοξενήθηκε με μεγάλη επιτυχία σταυπό την αιγίδα της

Οι οργανώσεις από Παλαιστίνη, Συρία, Λίβανο, Τυνησία, Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιράκ και Ιράν, που συμμετείχαν στη συνάντηση, με προσκεκλημένους από την Κύπρο και την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Δημοκρατική Αλληλεγγύη (ΕΕΔΔΑ), τονίζουν ότι «κατά τη διάρκεια περισσότερων από δυόμισι ετών από την 7η Οκτωβρίου 2023, η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα του Ισραήλ και των συμμάχων του έχει επιδεινωθεί στη Μέση Ανατολή. Περισσότεροι από 75.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 18.000 παιδιά», γι' αυτό και η Συνάντηση ζητά «να θεωρηθεί το Ισραήλ υπεύθυνο για εγκλήματα πολέμου, για το έγκλημα της γενοκτονίας και τις τρομοκρατικές ενέργειες των εποίκων στη Δυτική Οχθη», επιβεβαιώνοντας τη θέση του ΠΣΕ «για ένα ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης, εντός των συνόρων πριν από την 4η Ιουνίου 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του και το δικαίωμα επιστροφής όλων των προσφύγων σύμφωνα με το ψήφισμα 194 του ΟΗΕ».

Τελευταίος στόχος «του ιμπεριαλισμού υπήρξε και είναι το Ιράν», προστίθεται, με χιλιάδες Ιρανούς νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, ενώ «η οικονομία και οι υποδομές της χώρας, τα πολιτιστικά αγαθά και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές». Παράλληλα, «εκμεταλλευόμενη το χάος που δημιούργησε ο πόλεμος κατά του Ιράν, η γενοκτονική ισραηλινή κυβέρνηση κλιμάκωσε για άλλη μια φορά τις επιθέσεις της στον Λίβανο», όπου πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι «εκτοπίστηκαν εσωτερικά και περισσότεροι από 3.500 έχασαν τη ζωή τους».

Αναφερόμενη ευρύτερα στην κατάσταση στην περιοχή, η Ανακοίνωση σημειώνει ότι «ο ιμπεριαλισμός θέτει σε εφαρμογή τις προετοιμασίες του για την αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα». Καταγγέλλει μεταξύ άλλων τις προσπάθειες των ιμπεριαλιστών να προκληθούν «εθνοτικές και θρησκευτικές διαφορές εντός των χωρών», όπως εξυπηρετεί τον διχασμό των λαών.

Το ΠΣΕ εκφράζει την αλληλεγγύη του στους λαούς όλης της περιοχής, επισημαίνοντας: «Οι εχθροί της ειρήνης μπορεί να φαίνονται παντοδύναμοι, αλλά τα οργανωμένα λαϊκά κινήματα μπορούν να τους σταματήσουν, αποκαλύπτοντας και αντιμετωπίζοντας τις βαθύτερες αιτίες των πολέμων και της επιθετικότητας».