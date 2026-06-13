ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στο στόχαστρο του «δημοκρατικού τόξου» τα σοβιετικά μνημεία στο Βερολίνο

Η Linke θα στηρίξει πρόταση των Πρασίνων για αναμόρφωση των μνημείων στο πνεύμα εξίσωσης του κομμουνισμού με τον ναζισμό!

Τα σοβιετικά και κομμουνιστικά μνημεία στο - κατά τα άλλα «φιλελεύθερο» και «ανεκτικό» - Βερολίνο έχουν μπει στο στόχαστρο των κρατικών αρχών και μάλιστα όχι από τίποτα «ακραίους δεξιούς» και φασίστες, αλλά από το «δημοκρατικό τόξο»: Την τοπική συγκυβέρνηση (Σοσιαλδημοκρατών - Χριστιανοδημοκρατών), τους Πράσινους και τη λεγόμενη Αριστερά (Die Linke).

Να σημειωθεί ότι από το 2022, στο όνομα της εισβολής της καπιταλιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουν απαγορευτεί από τις αρχές του Βερολίνου (SPD - CDU) τα σοβιετικά, κομμουνιστικά και ρωσικά σύμβολα στους εορτασμούς της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών (8-9 Μάη) στη γερμανική πρωτεύουσα και η αστυνομία παραφυλάει στα μνημεία, προχωρώντας ακόμη και σε συλλήψεις.

Η «αναμόρφωση» των σοβιετικών μνημείων στο Βερολίνο (Treptower, Tiergarten κ.ά.) και το ξαναγράψιμο της Ιστορίας για να προβάλλονται «ισότιμα» τα εγκλήματα του ναζισμού αλλά και του ...κομμουνισμού (!), βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο στην πρόταση που κατέθεσαν στις 23 Μάη οι Πράσινοι στην Επιτροπή Πολιτισμού, Συμμετοχής στα Κοινά και Προώθησης της Δημοκρατίας στην κρατιδιακή βουλή.

«Να τοποθετηθούν τα σοβιετικά μνημεία πολέμου στο Βερολίνο στο ιστορικό τους πλαίσιο και να προστατευτούν από την πολιτική εργαλειοποίηση». Αυτός είναι ο τίτλος της πρότασης των Πρασίνων, η οποία στοχεύει να εξαλείψει το βασικό περιεχόμενο των σοβιετικών μνημείων, να υποβαθμίσει τη νίκη της σοσιαλιστικής Σοβιετικής Ενωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, τη θυσία του σοβιετικού λαού και τον ηρωισμό του Κόκκινου Στρατού που πραγματικά προκαλούν δέος. Και τελικά να «λερώσει» τον κομμουνισμό ως ιδεολογία και ως ανώτερη μορφή κοινωνικής οργάνωσης, εξισώνοντάς τον με τον ναζισμό, συνώνυμο της πιο άγριας καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

Μάλιστα, αυτή η προσπάθεια εντείνεται εν μέσω πολεμικής προετοιμασίας της Γερμανίας, στρατιωτικοποίησης της οικονομίας και της κοινωνίας, φτωχοποίησης μεγάλων τμημάτων του λαού, και για αυτό η πρόταση των Πρασίνων ανησυχεί για «πολιτική εργαλειοποίηση».

Η αιτιολόγηση της πρότασης για επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των τριών σοβιετικών μνημείων στο Βερολίνο αναφέρει ότι τα μνημεία αντανακλούν μια «ιστορική αφήγηση» που «διαμορφώνεται μονόπλευρα από τη σταλινική Σοβιετική Ενωση». Αυτό που ...αποσιωπάται είναι «το Σύμφωνο Χίτλερ - Στάλιν, τα βίαια εγκλήματα του σταλινισμού και οι εμπειρίες εκείνων των λαών και των μειονοτήτων που διώχθηκαν και καταπιέστηκαν υπό τη σοβιετική κυριαρχία».

Αυτό το κατάπτυστο κείμενο ωμού αντικομμουνισμού αποκάλυψε πως θα στηρίξει η Linke, όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Welt» η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στο κρατιδιακό κοινοβούλιο, Αννα Χελμ.