ΚΟΥΒΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εκτίμηση για την πολύπλευρη αλληλεγγύη

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οργανώσεις στην Κούβα για την αλληλεγγύη που συνεχίζει να εκφράζεται στη χώρα μας απέναντι στον ηρωικό λαό του νησιού, όπως έγινε και με την πρόσφατη πρωτοβουλία στα Χανιά. Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο τηςπου οργανώθηκε την Κυριακή 7 Ιούνη με αφορμή τηστις 6 και 7 Ιούνη, απλώθηκε γιγαντοπανό στον λιμενοβραχίονα, που εκείνη την ώρα ήταν γεμάτος κόσμο, τουρίστες, επισκέπτες αλλά και συμμετέχοντες στην εκδήλωση (μέλη και συνδικαλιστές από διάφορους μαζικούς φορείς). Το πανό έγραφε

Ενδεικτική είναι ανάρτηση στο διαδίκτυο από το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας των Λαών (ICAP), με την οποία εξέφρασε τη μεγάλη του εκτίμηση, τονίζοντας: «Cuba no esta sola!» («Η Κούβα δεν είναι μόνη της!»).