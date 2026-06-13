Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οργανώσεις στην Κούβα για την αλληλεγγύη που συνεχίζει να εκφράζεται στη χώρα μας απέναντι στον ηρωικό λαό του νησιού, όπως έγινε και με την πρόσφατη πρωτοβουλία στα Χανιά. Θυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της διεθνιστικής συγκέντρωσης που οργανώθηκε την Κυριακή 7 Ιούνη με αφορμή τη Διάσκεψη των Κινημάτων Ειρήνης Μέσης Ανατολής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στις 6 και 7 Ιούνη, απλώθηκε γιγαντοπανό στον λιμενοβραχίονα, που εκείνη την ώρα ήταν γεμάτος κόσμο, τουρίστες, επισκέπτες αλλά και συμμετέχοντες στην εκδήλωση (μέλη και συνδικαλιστές από διάφορους μαζικούς φορείς). Το πανό έγραφε «Hasta la Victoria Siempre! Κάτω τα χέρια από την Κούβα!».
Ενδεικτική είναι ανάρτηση στο διαδίκτυο από το Κουβανικό Ινστιτούτο Φιλίας των Λαών (ICAP), με την οποία εξέφρασε τη μεγάλη του εκτίμηση, τονίζοντας: «Cuba no esta sola!» («Η Κούβα δεν είναι μόνη της!»).