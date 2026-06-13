ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση επεκτείνει τον πόλεμο και στη Μεσόγειο

Μια εξέλιξη που οδηγεί σε ενδεχόμενη πολύ σοβαρή κλιμάκωση των μετώπων στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή είναι η απόφαση στις αρχές της βδομάδας των υπουργών Αμυνας της ΕΕ που συνεδρίασαν στην Κύπρο, για επέκταση της εντολής της λεγόμενης επιχείρησης «IRINI», της ναυτικής της αποστολής στη Μεσόγειο, η οποία αρχικά είχε συσταθεί για την επιβολή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη και τώρα τα στρατιωτικά της μέσα (πλοία και αεροσκάφη) θα μπορούν να σταματούν και να ελέγχουν πλοία που θα θεωρούνται ότι ανήκουν στον ρωσικό «σκιώδη στόλο», δηλαδή σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και υπόκεινται σε κυρώσεις. Ετσι η Μεσόγειος, που είναι ήδη γεμάτη με πολεμικά πλοία, μπορεί να γίνει και το διευρυμένο θέατρο της σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας.

Οπως ανέφερε η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κ. Κάλας, η μεσογειακή ναυτική δύναμη της ΕΕ έχει την εξουσιοδότηση να επιβιβάζεται σε πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου». Και ότι η κίνηση αυτή στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, και στη μείωση των εσόδων της Μόσχας για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Η Ρωσία άμεσα καταδίκασε την απόφαση της ΕΕ, δηλώνοντας ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα νομικά και άλλα μέτρα για την προστασία τους. Το ρωσικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε την ΕΕ ότι εκφοβίζει εμπορικά πλοία, υποστήριξε πως ο όρος «σκιώδης στόλος» είναι «πολιτική κατασκευή» της ΕΕ και κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου».

Την ίδια ώρα, η πολεμική προετοιμασία και προπαρασκευή παίρνει «σάρκα και οστά» και για τα δύο στρατόπεδα στη Βαλτική. Από το πρώτο 10ήμερο του Ιούνη διεξάγονται ασκήσεις του ΝΑΤΟ (θα διαρκέσουν έως τις 20 Ιούνη) και της Ρωσίας για όλα τα σενάρια, με αεροπορία, στρατό και ναυτικό.

Η Ρωσία, που διαθέτει τον θύλακα του Καλίνινγκραντ, μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας, που υπάρχει μεγάλη ναυτική βάση και έχει πληθυσμό περίπου 1 εκατ. κατοίκους, έχει διακηρύξει με όλους τους τρόπους και διά στόματος του Προέδρου της Βλ. Πούτιν ότι «διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για να καταστρέψει οποιαδήποτε δύναμη επιχειρήσει να επιτεθεί στο Καλίνινγκραντ», μετά από δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Λιθουανίας ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δείξει στη Μόσχα πως μπορεί να διεισδύσει στον θύλακα.

Το ζήτημα πάντως της σύγκρουσης στην Ουκρανία, όπως φυσικά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να συζητηθούν στη Σύνοδο του G7 (ΗΠΑ, Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία, και ΕΕ ως σύνολο) που θα γίνει στο Εβιάν-λε-Μπαιν της Γαλλίας στις αρχές της επόμενης βδομάδας (15-17 Ιούνη). Πάντως οι προσδοκίες για κάποια αποτελέσματα είναι πολύ χαμηλές, καθώς και οι δύο πόλεμοι έφεραν στο προσκήνιο αντιθέσεις ανάμεσα σε αυτές τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, ξεκινώντας από τις επικρίσεις των ΗΠΑ και της κυβέρνησης Τραμπ στους συμμάχους που θεωρεί ότι δεν συμβάλλουν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, φτάνοντας τελικά στους σφοδρούς ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων και μονοπωλιακών ομίλων που σφάζονται για τη μοιρασιά της λείας από το μακέλεμα των λαών. Πάνω σε αυτή τη βάση παζαρεύονται και οι όποιοι συμβιβασμοί σε όλα τα πολεμικά μέτωπα.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας σκοπεύουν να αξιοποιήσουν - σύμφωνα με όσα γράφονται σε διάφορα δυτικά ΜΜΕ - τις συναντήσεις τους με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ στη Σύνοδο για την «επανεκκίνηση» των συνομιλιών με τη Ρωσία για την Ουκρανία ακόμα και τον Ιούλη, και με τους ίδιους στο τραπέζι της μοιρασιάς. Σε αυτό το παζάρι θέλουν να μπουν και άλλες δυνάμεις, όπως η Πολωνία και η Ιταλία, ενώ οι σχέσεις με τη Ρωσία αλλά και την Κίνα, η ανάγκη για φτηνότερη Ενέργεια και για πολύτιμα ορυκτά στη βιομηχανία είναι σημαντικά σημεία τριβής.