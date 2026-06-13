Παρουσιάζοντας το «Θυμάσαι πατέρα;» του Βασίλη Κολοβού

RIZOSPASTIS

Το Θέατρο «Αλάμπρα» γέμισε από κόσμο, με την παρουσία των καλλιτεχνών και των συναδέλφων του ηθοποιού να είναι ξεχωριστή, θέλοντας και έτσι να τιμήσουν τον Βασίλη Κολοβό, τον κομμουνιστή - καλλιτέχνη που η διαδρομή του στον χώρο της Τέχνης, στο συνδικαλιστικό κίνημα, είναι αξεχώριστη από την ιδιότητά του ως μέλους του ΚΚΕ.

Το «παρών» έδωσαν ακόμα η Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ, και ο Δημήτρης Ξεκαλάκης, μέλος της ΚΕ και υπεύθυνος των εκδόσεων «Σύγχρονη Εποχή».

Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασαν οι ηθοποιοί Χάρης Αρώνης, Δανάη Κατσαμένη, Μαριλού Κατσαφάδου, Τάσος Σωτηράκης, Γιώργος Τσαγκαράκης.

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Οπως σημείωσε η Αρχοντούλα Χριστούλη εκ μέρους της Τομεακής Οργάνωσης Καλλιτεχνών Αττικής του ΚΚΕ και της Κομματικής Οργάνωσης των Ηθοποιών, «ο Βασίλης Κολοβός από ένα φτωχό παιδί της μετεμφυλιακής Ρούμελης έγινε ταυτόχρονα σπουδαίος καλλιτέχνης, διανοούμενος και κομμουνιστής - συνδικαλιστής, χωρίς να εγκαταλείψει ποτέ καμία από αυτές τις τρεις ιδιότητες.





RIZOSPASTIS

Η Αρχ. Χριστούλη αναφέρθηκε στα πρώτα νεανικά χρόνια του Β. Κολοβού: «Στην πρώτη του δουλειά, σε ένα ραφτάδικο στη Λαμία, είχε την τύχη να δουλεύει μαζί του ένας μάστορας που μόλις είχε γυρίσει από τη Μακρόνησο. Αυτός τού ανέδειξε την πάλη των τάξεων. "Ρε μικρέ", του έλεγε, "αυτήν την ώρα που εσύ πας σχολείο νυχτερινό να μάθεις γράμματα, ο γιος του αφεντικού έχει φάει, έχει κάνει μπάνιο, έχει διαβάσει και πηγαίνει για ύπνο. Είναι δίκαιο; Για σκέψου", θέτοντάς του κι άλλα ερωτήματα που ο Βασίλης απαντούσε ή τα έβρισκε μπροστά του στην πορεία. Ακόμη, στην Αθήνα πια, δούλεψε σε εργοστάσιο ενδυμάτων στην πρέσα μαζί με τον Μήτσο τον Τσιάρα, τον μετέπειτα Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ, που του εμφύσησε την αγάπη για το διάβασμα. Η ανάγκη για πολύπλευρη γνώση και διάβασμα εντάθηκε όταν ο Βασίλης μπήκε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1966».

Στη συνέχεια στάθηκε αναλυτικά στη σπουδαία διαδρομή του Βασίλη Κολοβού στον χώρο του θεάτρου, ξεχωρίζοντας τη συμμετοχή του στο «Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ι. Καμπανέλλη. «Η συνεργασία του με την Τζένη Καρέζη, τον Κώστα Καζάκο, τον Χρήστο Καλαβρούζο και ιδιαίτερα τον Τίμο Περλέγκα, που ήταν και μέλος του Κόμματος, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να ξεκαθαρίσουν όλα στο μυαλό του, όπως λέει και ο ίδιος, να αντιληφθεί πώς πρέπει να αντιμετωπίζει τα πράγματα και την Τέχνη του».

Από κει και πέρα συνεργάζεται μέχρι και σήμερα με πάνω από 100 θιάσους και με σπουδαίους καλλιτέχνες, ενώ έχει αφήσει και το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα σε ταινίες των Θ. Αγγελόπουλου, Ν. Κούνδουρου, Ν. Τζίμα, Ν. Αντωνάκου, Τ. Ψαρρά κ.ά.

Η Αρχ. Χριστούλη αναφέρθηκε αναλυτικά και στη δράση του στο συνδικαλιστικό κίνημα. «Από τους πρωτεργάτες της Επιτροπής Επανασύστασης του Σωματείου το 1974, και από κει και πέρα σε διάφορες θέσεις, μέλος του ΔΣ, γενικός γραμματέας και πρόεδρος του ΣΕΗ, πρόεδρος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος - Ακροάματος, δούλεψε αδιάλειπτα για το συλλογικό συμφέρον της τάξης του».

Σημείωσε επίσης ότι ο Βασίλης Κολοβός οργανώθηκε στο ΚΚΕ το 1974, στην Αχτίδα Διανοούμενων Καλλιτεχνών. «Η αγάπη του για το Κόμμα, η αγάπη του για τον άνθρωπο και η ανάγκη για την τελική απελευθέρωσή του από τα δεσμά του κέρδους, αλλά και η αγάπη του για την Τέχνη του, καθορίζουν το σύνολο της ζωής του. Η στάση του είναι αταλάντευτη με τις αρχές του Κόμματος ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της Ιστορίας του Κόμματος, και αποτελεί παράδειγμα για τους συντρόφους, ιδιαίτερα τη δύσκολη περίοδο του 1989 - '91».

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Ο Ντίνος Τζαβάρας, φιλόλογος και συνεργάτης του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ, μίλησε για το βιβλίο. Εξηγώντας στους παρευρισκόμενους τις συγγραφικές επιλογές του Β. Κολοβού στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα, ανέτρεξε σε συνέντευξη που είχε δώσει στον «Ριζοσπάστη» το 1995.

«Σε αυτήν, όταν ρωτάται ο συγγραφέας αν χρειαζόμαστε ήρωες ή ανθρώπους σήμερα, αναφέρει τα εξής: "Ηρωας είναι και ο σημερινός εργάτης που ζητάει δικαιώματα. Και όλες αυτές οι στρατιές ανθρώπων που αγωνίζονται, είναι μικροί ήρωες του καιρού τους. (...) Το πρόβλημα όμως του καπιταλισμού δεν είναι οι ήρωες που δρουν περιθωριακά, αλλά οι χιλιάδες που δρουν οργανωμένα και συνειδητά". Πιο κάτω, στην ίδια συνέντευξη, φανερώνει και τον λόγο που συμβαίνει αυτή η πάλη: "Ομως, όταν οι νόμοι συγκρούονται με τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος πρέπει να παλεύει και να κερδίζει".

Η οργανωμένη δράση των ηρώων είναι καθοριστική και στο μυθιστόρημα. Οργανωμένα και συλλογικά αποτρέπεται το λιντσάρισμα του Σαμαρά. Με τον ίδιο τρόπο σώζεται και ο νεανικός έρωτας, που αποτελεί το κέντρο της πλοκής. Πέρα από οργανωμένη, όμως, η δράση είναι και συνειδητή. Οι ήρωες του μυθιστορήματος, με τον απλό ηθικό κώδικα του κόσμου στον οποίο ανήκουν, όταν δουν πως οι νόμοι, τα έθιμα ή η σειρά των πραγμάτων παραβιάζουν την ανθρώπινη υπόστασή τους, δεν διστάζουν να θυσιαστούν για να ανατραπεί αυτό το άδικο. Με θυσίες μικρότερες ή μεγαλύτερες. Μπορεί να θυσιάσουν τον εγωισμό τους και το οικονομικό συμφέρον, όπως ο Τέμπλας, που αναγνωρίζει ότι δεν μπορούν να μπουν αυτά εμπόδιο στην πραγματική αγάπη και στο μέλλον των νέων ανθρώπων και αφήνει τον γιο του να πάρει νύφη από σόι ορκισμένων εχθρών, χωρίς προίκα. Μπορεί να διακινδυνέψουν την ασφάλεια της οικογένειάς τους, όπως οι γονείς του αφηγητή, που έδωσαν τρόφιμα στους αντάρτες. Μπορεί να δώσουν την ίδια τους τη ζωή, όπως κάνει ο Χαρδαλιάς, προστατεύοντας το νέο ζευγάρι. Αντίστοιχα, όμως, υπάρχουν και ήρωες που δρουν με βάση το συμφέρον. Με αυτόν τον τρόπο συνέβησαν και τα γεγονότα εκείνης της περιόδου. Συγκρούστηκαν στάσεις ζωής, κοσμοθεωρήσεις αντίθετες. Και αν σε κάποιο σημείο μπορεί να μην υπήρχε ελπίδα στρατιωτικής νίκης ή ατομικής επιβίωσης, η σύγκρουση πήγε μέχρι τέλους, καθώς υπήρχε η ανάγκη να επιβιώσει και να νικήσει η ανθρώπινη φύση και υπόσταση».

Ο σκηνοθέτης Περικλής Χούρσογλου αναφέρθηκε στην ταινία «Εξέλιξη», η οποία αναφέρεται στη σχέση πατέρα και γιου. «Για τον ρόλο του πατέρα, από το 2013 που έγραφα το σενάριο είχα σκεφτεί έναν άνθρωπο με πίστη στη ζωή και στα ιδανικά του, και ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκα ήταν ο Βασίλης Κολοβός», σημείωσε και εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά και τιμή που βρέθηκε στο πάνελ για την παρουσίαση του βιβλίου του.

Ο Βασίλης Κολοβός ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και πάνω απ' όλα το Κόμμα του, το ΚΚΕ.