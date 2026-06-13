ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ

Το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ διευρύνει την κατοχή εδαφών

2026 The Associated Press. All

Εν μέσω μιας «κατάπαυσης του πυρός», που συνοδεύουν η αμείωτη βία των κατοχικών δυνάμεων και των εποίκων και οι καθημερινές δολοφονίες Παλαιστινίων σε Λωρίδα της Γάζας και Δυτική Οχθη, το Ισραήλ διευρύνει στοχευμένα την κατοχή εδαφών.

Παλαιστινιακά και ισραηλινά ΜΜΕ (π.χ. «Haaretz», «Palestinian Chronicle») μετέδωσαν την Πέμπτη ότι το Ισραήλ αναπτύσσει υποδομές για την ανάπτυξη μόνιμης στρατιωτικής βάσης, κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, κίνηση «άνευ προηγουμένου, από την υπογραφή των Συμφωνιών του Οσλο πριν από πάνω από 30 χρόνια». Σύμφωνα με σχετική έκθεση που διέρρευσε, «η στρατιωτική εγκατάσταση κατασκευάζεται στην "Περιοχή Α", περιοχή που, στο πλαίσιο (των συμφωνιών) του Οσλο, εμπίπτει στην παλαιστινιακή πολιτική δικαιοδοσία και δικαιοδοσία ασφαλείας». Μάλιστα - σύμφωνα με την ίδια πηγή - ο αρμόδιος στρατιωτικός διοικητής υπέγραψε στις 7 Μάη και σχετική εντολή δήμευσης γης, προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα για την ανέγερση όλων των απαιτούμενων εγκαταστάσεων.

Την ίδια στιγμή, η ΕΕ επιταχύνει δικές της κινήσεις ώστε να προλάβει τυχόν μειονεκτικότερη θέση της στην «επόμενη μέρα» της «ανοικοδόμησης». Ετσι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν την έναρξη της διευκόλυνσης χορήγησης 400 εκατομμυρίων ευρώ (όπως είχε ανακοινωθεί τον Οκτώβρη του 2025) για παλαιστινιακές επιχειρήσεις, με τον όρο ότι τα κεφάλαια θα διοχετευθούν μέσω τραπεζών της περιοχής. Οπως τονίζεται, «η εφαρμογή της διευκόλυνσης θα βοηθήσει στην επέκταση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή χρηματοδότηση (...) στην κατεύθυνση της απαραίτητης ρευστότητας (...) στη διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας».

Τα ισραηλινά ΜΜΕ από τη μεριά τους επέκριναν μεν την κίνηση επειδή μπορεί να αποτελέσει πιθανή «στήριξη προς τρομοκράτες», χαιρέτισαν ωστόσο την παράκαμψη της Παλαιστινιακής Αρχής. Δεν παρέλειψαν δε να συστήσουν τα χρήματα να χορηγηθούν με όρο οι επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από αυτά, να μη χρησιμοποιούν «φωτογραφίες τρομοκρατών», μαθαίνοντας στα παιδιά της Παλαιστίνης ότι «οι δολοφόνοι των Ισραηλινών είναι ήρωες και πρότυπα...».

Ολα αυτά ενώ η κυβέρνηση της Σλοβενίας ανακάλεσε απόφαση του 2025 για την απαγόρευση εξαγωγής και διαμετακόμισης όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Ισραήλ, κρίνοντας ότι αυτή πλέον δεν είναι απαραίτητη.