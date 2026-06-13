ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΛΑΔΟΥΣ

Λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη

RIZOSPASTIS

Με απεργίες, στάσεις εργασίας και άλλες μορφές αγωνιστικής δράσης συνεχίζονται τις επόμενες μέρες οι μάχες που δίνουν εργατικά σωματεία σε κλάδους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για τη διεκδίκηση ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις και κατοχύρωση σύγχρονων δικαιωμάτων, για μέτρα προστασίας, για ανθρώπινα ωράρια εργασίας, για την Ασφάλιση κ.ά.

Κινητοποιήσεις που αποτελούν σταθμούς κλιμάκωσης του αγώνα μπροστά στο μεγάλο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη, που έχουν ήδη ανακοινώσει Σωματεία και Ομοσπονδίες, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Το συλλαλητήριο θα αποτελέσει μαχητική, διεκδικητική απάντηση στον εμπαιγμό του λαού που θα κορυφώνεται εκείνες τις μέρες: Είτε με τα γνωστά ψίχουλα από την κυβέρνηση και τα νέα μέτρα στήριξης του κεφαλαίου, είτε με τη βολική αντιπολίτευση των αστικών κομμάτων και τους κάθε λογής «μεσσίες» που θα διαφημίζουν τις ικανότητές τους στην ενσωμάτωση της λαϊκής δυσαρέσκειας.

Απέναντι σε αυτόν τον αποκρουστικό διαγκωνισμό για τη θωράκιση της αντιλαϊκής σταθερότητας, η εργατική τάξη μαζί με τα λαϊκά στρώματα έναν δρόμο έχουν: Την οργάνωση και πάλη για τη ζωή που τους αξίζει. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τους μεγάλους αγώνες των προηγούμενων μηνών, που απέδειξαν ότι «αντίπαλο δέος» σε κυβέρνηση και επιχειρηματικούς ομίλους είναι η συντονισμένη διεκδίκηση μέσα από τα σωματεία, η σύγκρουση με τους στόχους του κεφαλαίου και την «πατρίδα» των κερδών του, που φέρνει μιζέρια, φτώχεια και πόλεμο.

Ο κύκλος των απεργιακών κινητοποιήσεων άνοιξε την περασμένη Τετάρτη, με τις απεργίες των δικαστικών υπαλλήλων και των εργαζομένων στο εργοστάσιο MENNE. Την Παρασκευή η σκυτάλη πέρασε στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες ασύλου, ενώ την ίδια μέρα ήταν προγραμματισμένες στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες των εργαζομένων στη φαρμακοβιομηχανία «ΦΑΜΑΡ», οι οποίοι θα συνεχίσουν και τη Δευτέρα 15 Ιούνη ενάντια στην πρόταση της εταιρείας για αυξήσεις - ψίχουλα 2%, διεκδικώντας επιχειρησιακή ΣΣΕ με αυξήσεις 7%, σταθερή εργασία για όλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου κ.ά.

Στις 17 Ιούνη απεργούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, με τη ΔΑΣ να καλεί σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και σε όλες τις πόλεις. Στο επίκεντρο της διεκδίκησης βρίσκονται οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων με κατάργηση της δουλειάς - λάστιχο, αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης κ.λπ.

Ούτε «σφυριά» στα εργοτάξια στις 24 Ιούνη

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις αυτού του 20ημέρου κορυφώνονται στις 24 Ιούνη, μέρα που απεργούν τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους στον ιδιωτικό τομέα: Οι εργαζόμενοι στις Κατασκευές, σε Γάλα - Τρόφιμα - Ποτά και στον Επισιτισμό - Τουρισμό, ενώ από τον δημόσιο τομέα κατεβαίνουν σε απεργία οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.

Την απαίτηση ζωής και θανάτου για χιλιάδες εργάτες στις οικοδομές να πάψει η μεγάλη κλοπή των ενσήμων, που φτάνει μέχρι και το 50%, ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα Οικοδόμων. Μαζί άλλωστε με τη μη απόδοση των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων διαμορφώνεται εκείνο το έδαφος για να δουλεύουν οι οικοδόμοι μέχρι τα γεράματα στα γιαπιά και στα εργοτάξια, με ολέθρια αποτελέσματα, όπως δείχνει η μαύρη στατιστική του θανάτου των «ατυχημάτων» στο μεροκάματο. Γι' αυτό και τα Συνδικάτα απαιτούν ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου, κάτι που αρνείται να κάνει η κυβέρνηση, δίνοντας το ελεύθερο στους κατασκευαστικούς ομίλους να ξεσαλώνουν στους χώρους δουλειάς, με τα ατέλειωτα ωράρια κ.λπ.

Μάλιστα η Ομοσπονδία προειδοποιεί με κλιμάκωση του αγώνα, προετοιμάζοντας τη διεκδίκηση υπογραφής νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις αρχές της νέας χρονιάς.

Στο πλαίσιο της πανοικοδομικής απεργίας, το Σωματείο στο πιο πολυδιαφημισμένο έργο της χώρας, στο Ελληνικό, έχει κηρύξει 48ωρη απεργία στις 23 και 24 Ιούνη, καλώντας ταυτόχρονα στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα γίνουν: Την Τρίτη 23 Ιούνη στις 9.30 π.μ. στην πύλη του «Riviera Tower» στο έργο, και την Τετάρτη 24 Ιούνη στην απεργιακή συγκέντρωση των Κατασκευών από όλη την Αττική, στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Από τον κλάδο των Κατασκευών απεργία την ίδια μέρα έχουν κηρύξει τόσο το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής όσο και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, με διεκδικήσεις για τις ΣΣΕ και αυξήσεις.

Να «παγώσει» η παραγωγή στη Βιομηχανία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών

Με μια σειρά εργοστάσια του κλάδου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών να βρίσκονται σε αναβρασμό το τελευταίο διάστημα, η απεργία στις 24 Ιούνη θα δώσει ηχηρή απάντηση στις εξοργιστικές αξιώσεις της εργοδοσίας. Πρόκειται για έναν ακόμα κλάδο - καμάρι της «εξωστρέφειας» και της ανταγωνιστικότητας, όπου η εργοδοσία εδώ και πάνω από 15 χρόνια αρνείται να υπογράψει ΣΣΕ. Τον κλάδο που σημαδεύτηκε από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στο μπισκοτάδικο της «Βιολάντα», μίας ακόμα βιομηχανίας - «πρότυπο», που «μετρήθηκε» στα διαλυμένα κορμιά των πέντε εργατριών. Η μάχη λοιπόν δίνεται στα εργοστάσια που ανήκουν σε πανίσχυρους ομίλους και αφενός εξοντώνουν τους εργάτες, αφετέρου στραγγαλίζουν τους βιοπαλαιστές παραγωγούς, αγρότες και κτηνοτρόφους με τις εξευτελιστικές τιμές που τους δίνουν.

Το θράσος των βιομηχάνων και του ίδιου του ΣΕΒ φτάνει σήμερα σε τέτοιο σημείο, που απαιτούν να πεταχτεί έξω από την υπό διαπραγμάτευση ΣΣΕ ένα τεράστιο μέρος των εργατών στα εργοστάσια, βαφτίζοντάς τους «ανειδίκευτο προσωπικό».

Σε αυτήν τη χυδαιότητα θα δώσει απάντηση η απεργία, με την Ομοσπονδία του κλάδου να οργώνει τις βιομηχανίες και με κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία να κλιμακώνουν τις προετοιμασίες για να «νεκρώσουν» οι χώροι δουλειάς. Για να ικανοποιηθεί η απαίτηση να μη μείνουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι χωρίς καμία κάλυψη και προστασία, αφού ενώ στην πραγματικότητα δουλεύουν σε περισσότερες από μία ειδικότητες, σε όλα τα πόστα, η εργοδοσία επιχειρεί να ξεμπερδεύει μαζί τους με τα παραπάνω τερτίπια. Η Ομοσπονδία διεκδικεί λοιπόν την υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά, και τα εξής αιτήματα: Κατώτατος κλαδικός μισθός 1.100 ευρώ, καθορισμός ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας, όχι στην εργολαβική εργασία, επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024 κ.ά.

Καταμεσής μίας ακόμα εξοντωτικής σεζόν η μάχη στον Επισιτισμό - Τουρισμό

Μέσα σε μία ακόμα σεζόν εξόντωσης για χιλιάδες εργαζόμενους στη «βαριά βιομηχανία» του κεφαλαίου, στα κάτεργα των ξενοδοχειακών ομίλων και των άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, οργανώνεται η απεργία του κλάδου στις 24 Ιούνη.

Είναι η περίοδος που τα 10ωρα, 12ωρα και 16ωρα, η δουλειά «7 στα 7», με τις ευλογίες του εργοδοτικού συνδικαλισμού των ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ, τσακίζουν κορμιά. Γι' αυτό και το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων ν. Αττικής, τοπικά κλαδικά Συνδικάτα και ταξικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα ετοιμάζουν την απεργία με το σύνθημα «Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας».

Η μάχη δίνεται συντονισμένα με επιχειρησιακά σωματεία, με συνελεύσεις και συσκέψεις ώστε κάθε εργαζόμενος να πάρει στα χέρια του την οργάνωση της απεργίας.

«Για τις σύγχρονες ανάγκες μας πρέπει να παλέψουμε οργανωμένα, με τη δύναμη του συλλογικού αγώνα να είναι πάντα πολλαπλάσια και να φωτίζει την προοπτική στον δρόμο της ανατροπής», σημειώνει το Συνδικάτο της Αττικής στο κάλεσμά του, όπου απαιτεί την υπογραφή τοπικής ΣΣΕ, επισημαίνοντας πως οι εργαζόμενοι του κλάδου έχουν πείρα από καταστάσεις «έκτακτης ανάγκης» και γνωρίζουν από πρώτο χέρι πόσο ευάλωτος είναι ο Τουρισμός. Γι' αυτό και καλεί να μη δεχτούν να πληρώσουν τα σπασμένα της εμπλοκής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που φουντώνει λόγω της όξυνσης των ανταγωνισμών για τις αγορές και το μοίρασμα της «λείας». «Είναι αντικρουόμενα τα συμφέροντα των δύο κόσμων. Για τα κέρδη τους συνθλίβουν τις ζωές μας και δεν διστάζουν να κάνουν οποιοδήποτε έγκλημα σε βάρος μας», τονίζει το Συνδικάτο και καλεί τους εργαζόμενους να οργανώσουν την πάλη τους ενάντια στην πολιτική του κέρδους και σε όσους την υπηρετούν.

Στις Περιφέρειες

Με κύρια αιτήματα τη στελέχωση των υπηρεσιών, την επίλυση μισθολογικών ζητημάτων και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας απεργούν στις 24 Ιούνη και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες με απόφαση της Ομοσπονδίας τους (ΟΣΥΑΠΕ). Η ΟΣΥΑΠΕ καλεί τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους να προχωρήσουν σε συλλογικές δράσεις προετοιμασίας για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης, με συνελεύσεις, περιοδείες, συναντήσεις με παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρεμβάσεις σε Περιφερειακά Συμβούλια και συγκεντρώσεις έξω από τα κτίριά τους με πανό με τα αιτήματα.