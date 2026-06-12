ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οργάνωση στα σωματεία, πάλη για ΣΣΕ και για αναβάθμιση των υπηρεσιών, κόντρα στην εμπορευματοποίηση

Με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή από εργαζόμενους σε χώρους Ειδικής Αγωγής και Πρόνοιας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Μάη η ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή (ΠΟΜΕΕΑ) με θέμα «Εργάσιμος χρόνος και συνθήκες εργασίας, ποιότητα στις υπηρεσίες και στη ζωή», στο πλαίσιο της διήμερης πανελλαδικής δράσης για την Ειδική Αγωγή. Τις εισηγήσεις ακολούθησαν πλούσια συζήτηση και ανταλλαγή εμπειρίας.

Την κεντρική εισήγηση πραγματοποίησε η Γεωργία Κουρή, πρόεδρος της ΠΟΜΕΕΑ, η οποία ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης του αγώνα για τη βελτίωση των όρων εργασίας και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον χώρο της ιδιωτικής Ειδικής Αγωγής και Πρόνοιας.

Αναφερόμενη στη συμπλήρωση 140 χρόνων από την Πρωτομαγιά στο Σικάγο, η Γ. Κουρή υπογράμμισε ότι το ζήτημα του εργάσιμου χρόνου παραμένει διαχρονικό πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στους εργαζόμενους και στην εργοδοσία. Ανέδειξε πως ο εργάσιμος χρόνος συνδέεται με τον μισθό, τους όρους εργασίας και ζωής των εργαζομένων. Οπως σημείωσε, οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, η διεύρυνση των «ευέλικτων» μορφών απασχόλησης και η διάχυση της εργασίας πέρα από τα παραδοσιακά ωράρια έχουν εντείνει τις πιέσεις που δέχονται οι εργαζόμενοι.

Εγκληματικά τα αποτελέσματα της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης

Στην ομιλία έγινε εκτενής αναφορά στις συνθήκες που επικρατούν σε δομές Ειδικής Αγωγής - Πρόνοιας, Ψυχικής Υγείας, Προστασίας του παιδιού και Προσφυγικού. Η ομιλήτρια περιέγραψε φαινόμενα υποστελέχωσης, εντατικοποίησης της εργασίας, καθυστερήσεων στην καταβολή μισθών, συμβάσεων ορισμένου χρόνου και αυξημένων απαιτήσεων που συνδέονται με χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπου η προσπάθεια περιορισμού των δαπανών οδηγεί συχνά σε μεταφορά βαρών στους εργαζόμενους, είτε μέσω διεύρυνσης του ωραρίου είτε μέσω πρόσθετων υποχρεώσεων που συμβάλλουν στην εντατικοποίηση. Μάλιστα επισημάνθηκε πως παρότι οι φορείς είναι μη κερδοσκοπικοί και τα έσοδά τους προέρχονται από το κράτος, την ΕΕ μέσω των προγραμμάτων και τον ΕΟΠΥΥ, αυτά τα χρήματα δεν παύουν να είναι χρήματα των εργαζομένων, τα οποία έχουν δοθεί μέσω της βαριάς φορολόγησής τους και των ασφαλιστικών τους εισφορών, και όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε «αντί να μας επιστραφούν με τη μορφή δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών και δομών για όσους έχουν ανάγκη σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, όπως θα ήταν το αναμενόμενο για την περίοδο της "4ης τεχνολογικής επανάστασης", στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως λέγεται, δίνονται για να εξυπηρετήσουν τις επενδύσεις στην Ενέργεια, στον Τουρισμό, στους δρόμους του Εμπορίου, στον πόλεμο, στην ψηφιακή οικονομία».

Αντίστοιχα, σε σχέση με τον αμιγώς ιδιωτικό τομέα της Ειδικής Αγωγής, τα Κέντρα Ειδικής Αγωγής και Θεραπειών, επισημάνθηκαν ζητήματα όπως η απλήρωτη εργασία, η χρήση δελτίων παροχής υπηρεσιών και η συνεχής πίεση για αύξηση της παραγωγικότητας.

Η ομιλήτρια ανέδειξε ότι η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος δημιουργεί σήμερα τις προϋποθέσεις για μείωση του εργάσιμου χρόνου, βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και αντίστοιχα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ωστόσο οι δυνατότητες αυτές δεν αξιοποιούνται προς όφελος των εργαζομένων, ούτε των ανθρώπων που τις έχουν ανάγκη.

Κλείνοντας κάλεσε τους εργαζόμενους μέσα από την οργάνωση στα σωματεία τους να εντείνουν τη διεκδίκηση κλαδικών και επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αυξήσεων στους μισθούς, ενίσχυσης της κρατικής χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών και αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά, τους πρόσφυγες και όσους έχουν ανάγκη υποστήριξης. Οπως τόνισε, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

Η κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ δεν μπορεί να θεωρείται «κόστος»

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η Καλλιόπη Τσολακίδου, κοινωνιολόγος - κοινωνική σύμβουλος, μέλος του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Αττικής. Αναφέρθηκε στις προβλεπόμενες προϋποθέσεις λειτουργίας των ΚΔΑΠ, των ΚΔΗΦ και των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ΑμεΑ, επισημαίνοντας ότι παρά την ύπαρξη ακόμα κι αυτών των ανεπαρκών θεσμοθετημένων κανόνων για τη στελέχωση, τις αναλογίες προσωπικού και τις κτιριακές προδιαγραφές, η εφαρμογή τους στην πράξη παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις.

Χαρακτηριστικά επεσήμανε πως «όσο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε αυτό το πλαίσιο τόσο αναδεικνύονται οι διαχρονικές αδυναμίες ενός συστήματος που αντιμετωπίζει αποσπασματικά τα προβλήματα της αναπηρίας, ένα κράτος που αυτοαποκαλείται κοινωνικό αλλά την ευθύνη του την αναθέτει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, μειώνοντας ολοένα τη χρηματοδότηση και κλείνοντας τα μάτια στις λεγόμενες "παρατυπίες", γιατί έτσι βολεύει». Οπως είπε, η υποχρηματοδότηση, οι ελλείψεις προσωπικού, οι επισφαλείς εργασιακές σχέσεις και οι δυσκολίες εξεύρεσης κατάλληλων υποδομών, που το κόστος τους είναι συνήθως μεγάλο, περιορίζουν την πλήρη τήρηση των προβλέψεων. Οι υφιστάμενες προϋποθέσεις, ακόμα κι όταν τηρούνται τυπικά, από μόνες τους δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες χωρίς επαρκή δημόσια χρηματοδότηση, μόνιμες προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού και κατοχύρωση εργασιακών δικαιωμάτων μέσω κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης. Η κάλυψη αυτών των υπηρεσιών για τις ανάγκες των ΑμεΑ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κόστος για το κράτος, αλλά ως όφελος για ολόκληρη την κοινωνία.

Σοβαρά τα προβλήματα και στις υπηρεσίες ασύλου

Η Αλεξάνδρα Λάμπρου, πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφύγων, επεσήμανε σχετικά με το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο ότι αποτελεί συνέχεια της βάρβαρης πολιτικής που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες, μέσα σε συνθήκες πολέμων, φτώχειας και όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Οι δομές - φυλακές, οι fast track διαδικασίες, οι «ασφαλείς τρίτες χώρες», τα pushbacks, η ένταση της καταστολής είναι ήδη πραγματικότητα, με τραγικές συνέπειες, όπως οι χιλιάδες νεκροί στη Μεσόγειο και το ναυάγιο της Πύλου. Το νέο Σύμφωνο έρχεται να μονιμοποιήσει και να εντείνει αυτήν την πολιτική, περιορίζοντας το δικαίωμα στο άσυλο, ενισχύοντας τις απελάσεις και τις απορρίψεις αιτημάτων.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου και στις δομές υποδοχής αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, εντατικοποίηση της εργασίας και συνεχή ανασφάλεια, καθώς η πλειοψηφία εργάζεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι ελλείψεις στη διερμηνεία και οι χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου αποτελούν πλέον κανονικότητα. Αντί για ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, το νέο νομοσχέδιο επεκτείνει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τις μετακινήσεις προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες, ακόμα και τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στη διερμηνεία συνεντεύξεων για την παροχή ασύλου. Τόσο πρόσφυγες όσο και εργαζόμενοι βρίσκονται σε διαρκή ανασφάλεια, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για μόνιμη και σταθερή εργασία, προσλήψεις προσωπικού με πλήρη δικαιώματα και δημόσιες υπηρεσίες χωρίς εξάρτηση από ΜΚΟ και εργολάβους. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών δεν είναι ξεκομμένη από την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όσων δουλεύουν στο πεδίο, αποτελεί κοινό αγώνα απέναντι σε μια πολιτική που αντιμετωπίζει και τους δύο ως κόστος.

Συστηματική η επίθεση στις εργασιακές σχέσεις

Στην τοποθέτησή του ο Δούκας Γ., επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων, ανέδειξε τη συστηματική απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαπενταετία, εστιάζοντας στις επιπτώσεις των μνημονιακών και μεταγενέστερων νομοθετικών παρεμβάσεων στον εργάσιμο χρόνο, στις Συλλογικές Συμβάσεις και στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Με ιδιαίτερη έμφαση στους νόμους Βρούτση, Χατζηδάκη, Γεωργιάδη και Κεραμέως, οι οποίοι νομιμοποίησαν πρακτικές όπως η «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας, η εργασία έως 13 ώρες ημερησίως, η αποδυνάμωση του 5ήμερου και η περαιτέρω ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.

Παράλληλα επεσήμανε τις συνέπειες αυτών των πολιτικών στην ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων, στην αύξηση των εργατικών «ατυχημάτων». Συνέδεσε τις εξελίξεις αυτές με τη στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, αναδεικνύοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν συνοδεύτηκε από αποκατάσταση εργασιακών δικαιωμάτων. Τέλος, πρόβαλε τη σημασία της συλλογικής δράσης των συνδικάτων και των εργατικών αγώνων, ως βασικών μέσων διεκδίκησης αξιοπρεπών όρων εργασίας και κοινωνικής προστασίας.

Οργανώνουμε τη διεκδίκηση σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των ομίλων

Ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Σωματείου Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού, αναφέρθηκε στην πείρα από τη πάλη των εργαζομένων σε άλλους κλάδους για την υπογραφή ΣΣΕ.

Περιγράφοντας αναλυτικά όλες τις αντεργατικές ανατροπές της τελευταίας δεκαπενταετίας με τις πλάτες των ξεπουλημένων συνδικαλιστικών ηγεσιών, στάθηκε στην ανάγκη του προσανατολισμού και του περιεχομένου της πάλης των εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή. Οπως επεσήμανε, στο στόχαστρο της διεκδίκησης, με βάση και την πλούσια θετική και αρνητική πείρα σε άλλους κλάδους, θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων κάθε εργαζόμενου με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τόσο του ίδιου όσο και των ανθρώπων στους οποίους προσφέρει τις υπηρεσίες του. Διεκδίκηση η οποία έρχεται αντικειμενικά σε πλήρη σύγκρουση και αμφισβήτηση με τα συμφέροντα των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αλλά και με τις επιλογές του αστικού κράτους, που μπροστά στην πολεμική προετοιμασία περιορίζει ακόμα περισσότερο τις δαπάνες σε έναν τόσο ευαίσθητο χώρο, δείχνοντας το αποκρουστικό του πρόσωπο.

Σοβαρές οι επιπτώσεις των εργασιακών συνθηκών στη σωματική και ψυχική υγεία

Η Κωνσταντίνα Τσότρα, ψυχολόγος στο ΨΝΑ «Δρομοκαΐτειο» και πρόεδρος της ΟΓΕ, ανέδειξε τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν οι σύγχρονες εργασιακές συνθήκες στη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζόμενων γυναικών. Οπως τόνισε, η εντατικοποίηση της εργασίας, τα εξαντλητικά και «ευέλικτα» ωράρια, η εργασιακή ανασφάλεια, η έλλειψη μέτρων προστασίας και η έκθεση σε επαγγελματικούς κινδύνους επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία των γυναικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ψυχική επιβάρυνση, σημειώνοντας ότι οι γυναίκες εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα άγχους, στρες και επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ συχνά βιώνουν σύγκρουση μεταξύ εργασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Παράλληλα υπογράμμισε την αύξηση των περιστατικών παρενόχλησης και βίας στους χώρους εργασίας, με τις γυναίκες να αποτελούν την πλειονότητα των θυμάτων. Η Κ. Τσότρα επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας της υγείας και της μητρότητας, διεκδικώντας σταθερή εργασία, αξιοπρεπείς μισθούς, μείωση του εργάσιμου χρόνου και ουσιαστικές δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης των εργαζόμενων γυναικών.

Η υγεία και ασφάλεια στις μυλόπετρες του «κόστους - οφέλους»

Στην ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής και Πρόνοιας αναφέρθηκε ο Χρήστος Παπάζογλου, ιατρός Εργασίας, τ. μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η ζωή και η προστασία της υγείας των εργαζομένων, τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου μπαίνουν στους κόφτες του «κόστους - οφέλους», με γνώμονα τη διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων... Αυτό το κόστος το πληρώνει η εργατική τάξη με βαρύ φόρο αίματος σε επαγγελματικές ασθένειες, εργατικά «ατυχήματα», θανάτους και αναπηρίες που θα μπορούσαν να προληφθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά.