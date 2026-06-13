ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Στους δρόμους του αγώνα για την προστασία του εισοδήματος από την ακρίβεια και τη φοροληστεία

Κατάργηση του τεκμαρτού και αφορολόγητο εδώ και τώρα απαιτούν με τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες τους

RIZOSPASTIS

Απέναντι σε μια κατάσταση που γίνεται ολοένα πιο ασφυκτική για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι βγαίνουν την Τετάρτη 17 Ιούνη στον δρόμο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και άλλες πόλεις της χώρας, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ξεχωρίζοντας μεταξύ άλλων την κατάργηση του τεκμαρτού φορολογικού εκτρώματος και την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου. Μέτρα δηλαδή που να επιτρέπουν τη στοιχειώδη επιβίωση των μικρών επαγγελματιών και των οικογενειών τους.

Η κινητοποίηση έρχεται σε μια περίοδο που η πίεση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις εντείνεται από κάθε πλευρά. Η φορολογία αυξάνεται, το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων παραμένει στα ύψη, ενώ το κόστος ζωής κατατρώει καθημερινά το ήδη συρρικνωμένο εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η κατάργηση του νόμου 5073/23 για την τεκμαρτή φορολόγηση προβάλλει ως άμεση και επιτακτική ανάγκη.

Την ώρα που ο τζίρος πιέζεται και τα έξοδα πολλαπλασιάζονται, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι καλούνται να πληρώσουν φόρο για χρήματα που δεν έβγαλαν ποτέ. Το τεκμαρτό εισόδημα αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, ανεξάρτητα από το αν το μαγαζί είχε δουλειά ή όχι, μετατρέποντας τη φορολογία σε μόνιμη θηλιά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γι' αυτό και η κατάργησή του αποτελεί σήμερα την ελάχιστη αναγκαία διεκδίκηση των αυτοαπασχολούμενων.





Την ίδια ώρα, οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οιστακαι στιςέχουν γίνει μόνιμο χαρακτηριστικό της καθημερινότητας. Οι συνέπειες των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία μεταφέρονται άμεσα στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, ενώ οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι με την απλόχερη στήριξη του κεφαλαίου θωρακίζουν την ανταγωνιστικότητά τους και διευρύνουν την κερδοφορία τους.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι αυτοαπασχολούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν ολοένα και πιο σύνθετο ψηφιακό λαβύρινθο. MyData, ψηφιακό πελατολόγιο, Open Business, ηλεκτρονικά δελτία αποστολής και δεκάδες ακόμη υποχρεώσεις μεταφράζονται σε πρόσθετο κόστος, χαμένο χρόνο, ανάγκη για εξωτερική υποστήριξη και διαρκή φόβο προστίμων. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν μέρος του μηχανισμού τους. Για τον μικρό επαγγελματία σημαίνουν περαιτέρω οικονομική αφαίμαξη και εντατικοποίηση του φοροκυνηγητού.

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η διεκδίκηση αφορολόγητου ορίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους αποτελεί προϋπόθεση ώστε να μπορούν να καλύπτουν τα στοιχειώδη έξοδα λειτουργίας της επιχείρησής τους και να τους μένει ένα έσοδο για να επιβιώνουν.

Απέναντι στις κυβερνητικές διαρροές και στις προσπάθειες καλλιέργειας αναμονής, οι αυτοαπασχολούμενοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να περιμένουν νέες υποσχέσεις και εξαγγελίες. Οπως υπογραμμίζουν, η κατάργηση του τεκμαρτού και η καθιέρωση αφορολόγητου δεν θα χαριστούν από καμία κυβέρνηση, αλλά μπορούν να επιβληθούν μόνο μέσα από τον οργανωμένο αγώνα και τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Η κινητοποίηση αποκτά πανελλαδικά χαρακτηριστικά, καθώς εκτός από την Αθήνα αγωνιστικές πρωτοβουλίες οργανώνονται στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στη Δράμα, στο Αγρίνιο, στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα.

Στην Αττική, αγωνιστικές αποφάσεις έχουν πάρει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Κατεργασίας Ξύλου, η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών, μαζί με 28 σωματεία, ενώσεις και εμπορικούς συλλόγους αυτοαπασχολούμενων, ανάμεσά τους η νεοσύστατη Ενωση Επαγγελματιών Εστίασης Αττικής και ο Σύλλογος Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων Αθήνας.

Οι ζωτικές διεκδικήσεις για το εισόδημα των επαγγελματιών

Μέσα από τα σωματεία τους, το πλαίσιο διεκδικήσεων των μικρών επαγγελματιών διαμορφώνεται ως εξής: