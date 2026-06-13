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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΑΜΕ
Στο Αλσος Νέας Σμύρνης στις 27 Ιούνη η μεγάλη εκδήλωση - λαϊκό γλέντι

Με τον Βαγγέλη Κορακάκη και το συγκρότημά του

Κάλεσμα στα σωματεία, στους εργαζόμενους, στις νέες και τους νέους από όλη την Αττική απευθύνει το ΠΑΜΕ να συμμετάσχουν στη μεγάλη εκδήλωση - λαϊκό γλέντι το Σάββατο 27 Ιούνη στο Αλσος Νέας Σμύρνης.

«Μια βραδιά για να βρεθούμε όλοι μαζί. Να κουβεντιάσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να περάσουμε όμορφα. Να πάρουμε δύναμη από το αντάμωμα, από τη ζωντάνια που γεννιέται όταν οι άνθρωποι του μόχθου βρίσκονται μαζί.

Γιατί μέσα στη σκληρή καθημερινότητα, στην πίεση της δουλειάς, στην ακρίβεια, στην ανασφάλεια, έχουμε ανάγκη να ανταμώνουμε. Να βρισκόμαστε όχι μόνο στους δρόμους του αγώνα αλλά και στο γλέντι. Να μοιραζόμαστε σκέψεις, αγωνίες, χαμόγελα, τραγούδια. Να παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλον. Γιατί ο κοινός αγώνας είναι ο δρόμος μας, είναι η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα», σημειώνει το ΠΑΜΕ στο κάλεσμά του.

Θα γίνουν συναυλία και λαϊκό γλέντι με μουσική, τραγούδι και χορό με τον Βαγγέλη Κορακάκη και το συγκρότημά του.

Μάλιστα το ΠΑΜΕ καλεί με τη συμμετοχή στο γλέντι να ενισχυθεί οικονομικά η πανελλαδική - παλλαϊκή κινητοποίηση των συνδικάτων και των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη (βλ. σελ. 3).

«Στο Αλσος Νέας Σμύρνης στις 27 Ιούνη δίνουμε ραντεβού για να πούμε δυνατά πως οι εργαζόμενοι δεν σκύβουμε το κεφάλι. Παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει, με δικαιώματα, με ασφάλεια στη δουλειά, με ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, με πολιτισμό», αναφέρεται στο κάλεσμα.

    
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