Χιλιάδες υπογραφές για την Κούβα!

Μεγάλη αποδοχή συναντάει ηενάντια στην επιθετικότητα και τον πολύχρονο αποκλεισμό των ΗΠΑ. Ηδη χιλιάδες είναι οι υπογραφές και στη σχετική πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Ανάμεσα σ' αυτούς που υπογράφουν το κείμενο, είναι άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, συνδικαλιστές, πανεπιστημιακοί, υγειονομικοί, από τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αντίστοιχα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ απηύθυνε κάλεσμα και σε άλλους βουλευτές να υπογράψουν το σχετικό κείμενο, στο οποίο ανταποκρίθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και ανεξάρτητοι βουλευτές.

Το κείμενο καταδικάζει την επιθετικότητα και τον πολύχρονο αποκλεισμό των ΗΠΑ κατά της Κούβας και του λαού της, τις επικίνδυνες απειλές ακόμα και για στρατιωτική επέμβαση, όπως και τις απαράδεκτες και κατασκευασμένες κατηγορίες και την έκδοση προκλητικού εντάλματος σύλληψης κατά του Ραούλ Κάστρο, ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, γιατί υπερασπίστηκε την κυριαρχία της χώρας του.

Οσοι το υπογράφουν εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην Κούβα και τον λαό της, που στηρίζει την Κουβανική Επανάσταση και είναι ο μόνος αρμόδιος για την πορεία της χώρας του. Απαιτούν να σταματήσει κάθε διαδικασία δίωξης κατά του Ραούλ Κάστρο και να διαγραφεί η Κούβα από την απαράδεκτη λίστα περί «χορηγών της τρομοκρατίας», να τερματιστεί ο εξοντωτικός οικονομικός αποκλεισμός. Το σύνολο των μέχρι τώρα υπογραφών βρίσκεται στη διεύθυνση https://c.org/DM57v5sQ8J. Ακολουθούν ενδεικτικά κάποιες από τις υπογραφές.

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Από τον χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών: Ρίτσου Ερη, λογοτέχνης, Λάδης Φώντας, λογοτέχνης, Ορκόπουλος Παύλος, ηθοποιός, Φαραντούρη Μαρία, ερμηνεύτρια, Καλατζόπουλος Γιάννης, ηθοποιός, Τσακνής Διονύσης, συνθέτης, Κραουνάκης Σταμάτης, συνθέτης, Ζερίτης Θανάσης, ηθοποιός - σκηνοθέτης, Δημητρούλια Τιτίκα, καθηγήτρια ΕΚΠΑ, κριτικός λογοτεχνίας, Γερασιμίδου Ελένη, ηθοποιός, Ξένος Αντώνης, ηθοποιός, Δήμας Τάσος, ηθοποιός, Παπαγεωργίου Γιώργος, ηθοποιός - σκηνοθέτης, Παπαδημητρίου Μάκης, ηθοποιός - σκηνοθέτης, Φεζολλάρι Ενκε, ηθοποιός - σκηνοθέτης, Χρυσικού Δώρα, ηθοποιός, Dr Κολοβός Χρήστος, διευθυντής ορχήστρας, Ντάτση Ευαγγελή, πρώην καθηγήτρια Παν/μίου Ιωαννίνων, Πετάλας Αγις, λογοτέχνης, Κορακάκης Βαγγέλης, συνθέτης, Κολοβός Ηλίας, κλαρινετίστας - συνταξιούχος μουσικός Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής, Κολοβός Χ. Νίκος, πρ. μαέστρος Φιλαρμονικής Κροκεών Λακωνίας, Κολοβού - Μαύτα Μάρω, πιανίστα - συνταξιούχος καθηγήτρια Ωδείου Αθηνών, Κολοβού Μαρίνα, βιολοντσελίστρια - μουσικός ΟΛΣ & amp «Galan Trio», Περλέγκας Γιάννος, ηθοποιός - σκηνοθέτης, Μαϊστράλη Νεφέλη, ηθοποιός - θεατρική συγγραφέας, Κεντρωτής Γιώργος, πρώην καθηγητής Ιόνιου Πανεπιστημίου, λογοτεχνικός μεταφραστής. Υφαντής Δημήτρης, κοινωνιολόγος - συγγραφέας, Τσάκας Χρήστος, επίκουρος καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Παπαγεωργίου Μαρία, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια - Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών.

Νομικοί: Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος, δικηγόρος, συνήγορος της οικογένειας Φύσσα και των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη δίκη της ΧΑ, Βρεττός Αγγελος, δικηγόρος, συνήγορος των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Ενοπλες Δυνάμεις: Μπάλτου Παναγιώτα, σμηναγός ε.α., Παπασωτηρίου Αμαλία, σμήναρχος ε.α., Θεοδοσόπουλος Χαράλαμπος, σμήναρχος ε.α, Παπακωνσταντίνου Γιώργος, υποπτέραρχος ε.α., Σοφικίτης Μιχάλης, ταξίαρχος ΠΖ ε.α., Ποταμιάνος Γιώργος, υποναύαρχος ΠΝ ε.α., Αγαπίου Ανθιμος, πλοίαρχος ε.α., Τσουκαράκης Ανέστης, συνταγματάρχης ε.α., πρόεδρος ΠΟΜΑΣ, Φωτιάδης Τριαντάφυλλος, αντιπλοίαρχος ε.α., πρόεδρος ΑΝΕΑΕΔ, Κορωνάκος Αλέκος, υποπλοίαρχος ε.α., Βαπορίδης Σωτήρης, ανθυποπλοίαρχος ε.α., Σοφιανός Δημήτρης, σημαιοφόρος ε.α., Φωτόπουλος Θεόδωρος, ανθυποπλοίαρχος ε.α., Ντουνιαδάκης Γιάννης, υποναύαρχος ΠΝ ε.α., Τσαρδάκης Μάλαμας, πλωτάρχης ε.α., Αγγέλου Γιάννης, συνταγματάρχης ε.α., Αδαμόπουλος Προκόπιος, αντιπλοίαρχος ε.α., Λεμπέση Καλλιρόη, σμήναρχος ε.α., Κωνσταντίνου Ιωάννα, σμήναρχος ε.α., Ξυδιά - Χριστοφιλοπούλου Μαρί, αντισμήναρχος ε.α., Φαλιάκη Ελένη, σμήναρχος ε.α., Τζαλακώστα Ελένη, αντισμήναρχος ε.α., Κασαπίδου Βαρβάρα, σμήναρχος ε.α., Τουμαζάνης Δημήτριος, υποπλοίαρχος ε.α., Θωμόπουλος Δημήτρης, ταγματάρχης ε.α., Κόρκας Δημήτρης, συνταγματάρχης ε.α., Μάρκου Μαρίνα, αντισμήναρχος ε.α., Συμεωνίδης Γρηγόρης, σμήναρχος ε.α., πρόεδρος ΕΝΑΣΠΕΔΕ, Τσολάκης Ιωάννης, αρχιπλοίαρχος ε.α., Παλιούρας Γιώργος, Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α., Ντίγκος Νικόλαος, πλοίαρχος ε.α., πρόεδρος ΕΝΑΣΠΑ, Τσούνας Ευθύμιος, Ανθυποπυραγός, Αντιπρόεδρος ΠΕΑΠΣ, Καραγκούνης Δημήτρης, ανθυποπυραγός, Ταμίας ΠΕΑΠΣ, Σάββας Θεοδωρής, αντιστράτηγος ΠΣ, Υπευθ. Δημ. Σχέσεων, Γιαννάκος Κώστας, ανθυποπυραγός, Πρόεδρος ΠΕΑΠΣ, Δρίτσας Παναγιώτης, πύραρχος ε.α., ΔΣ ΠΕΑΠΣ

Τσότρα Κωνσταντίνα, Πρόεδρος ΟΓΕ

Συνδικαλιστές: Πάκου Παρασκευή (Βούλα), Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΓΝ Αττικής ΚΑΤ, Βαρδαβάκης Μανώλης, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο», Γκιτάκου Ειρήνη, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΨΝΑ, Φερεντίνος Γιώργος, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», Κακκαβάς Δημήτρης, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Η Παμμακάριστος», Πολύζου Εύα, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Μεταξά, ΑΟΝΠ, Αγρογιάννη Μαίρη, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, Αβραμίδης Δημήτρης, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Αγία Ολγα», Μάρκου Γιάννης, Πρόεδρος Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων Ιδιωτικής Υγείας Πειραιά, Γκισγκίνης Γιώργος, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζόμενων ΕΟΔΥ, Φακιρίδης Νίκος, Πρόεδρος ΣΕΜΙΣΕΑ, Κουρή Γεωργία, Πρόεδρος Συλλόγου ΕΕΑ «Μαργαρίτα», ΠΟΜΕΕΑ, Γαλανόπουλος Γιώργος, Πρόεδρος ΟΕΝΓΕ, Σιδέρης Γιώργος, Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ρέτζιου Αφροδίτη, Οργανωτική Γραμματέας ΟΕΝΓΕ, Τσιρογιάννη Αλεξάνδρα, Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη Τμήματος Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», Αντιπρόεδρος της ΕΕΑ, Τασιούλας Γιάννης, Οικοδόμος - μέλος ΕΕ της ΓΣΕΕ, Μαυροκέφαλος Νίκος, Ιδιωτικός Υπάλληλος - μέλος ΕΕ της ΓΣΕΕ, Συρίγος Βάλσαμος, Οικοδόμος - μέλος ΔΣ της ΓΣΕΕ, Πολίτης Παναγιώτης, Μεταλλεργάτης - μέλος ΔΣ της ΓΣΕΕ, Στεφανάκης Γιώργος, Μάγειρας - μέλος ΕΕ της ΓΣΕΕ, Μπεκρής Μάρκος, Λιμενεργάτης - μέλος ΔΣ της ΓΣΕΕ, Γκογκάκη Ντίνα, Εμποροϋπάλληλος - μέλος ΕΕ της ΓΣΕΕ, Κουτσουράς Θανάσης, Οικοδόμος - μέλος ΔΣ της ΓΣΕΕ, Σταμούλης Βασίλης, Βιομηχανικός εργάτης - μέλος ΔΣ της ΓΣΕΕ, Χαλιού Εφη, Τραπεζοϋπάλληλος - μέλος ΔΣ της ΓΣΕΕ, Πουλικόγιαννης Σωτήρης, Μεταλλεργάτης - μέλος ΔΣ της ΓΣΕΕ, Κρητικός Γιώργος, Υπάλληλος Υπουργείου Πολιτισμού, Ακτύπης Δημήτρης Καθηγητής - μέλος ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, Αραβανής Μάκης, Νοσοκομειακός Γιατρός - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Βουρδουμπάς Νίκος, Δάσκαλος - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Βρύσαλης Δημήτρης, Εργαζόμενος σε Δημόσιο Νοσοκομείο - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Γαλανόπουλος Γιάννης, Νοσοκομειακός Γιατρός - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Δούκας Γιώργος, Επιθεωρητής Εργασίας - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Ευαγγελοπούλου Τατιάνα, Εργαζόμενη σε Δημόσιο Νοσοκομείο - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Ζορμπάς Αχιλλέας, Δάσκαλος - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Καραχρήστος Χρήστος, Νοσοκομειακός Γιατρός - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Κίτσου Γιώτα, Υπάλληλος ΕΦΚΑ - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Κουρμούλης Γιάννης, Διοικητικός υπάλληλος Πανεπιστημίου - μέλος ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, Κοφινά Χρύσα, Καθηγήτρια - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Μαρίνης Σπύρος, Δάσκαλος - μέλος ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, Μαχαιρίδου Βούλα, Δικαστικός υπάλληλος - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Μαχτσίρας Θανάσης, Καθηγητής - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Μπίκας Χρήστος, Δάσκαλος - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Πανουτσάκου Βέτα, Υπάλληλος Αιρετής Περιφέρειας - μέλος ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, Πετρόπουλος Βασίλης, Υπάλληλος ΟΤΑ - μέλος ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, Τσελέντης Μάκης, Υπάλληλος ΟΤΑ - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Τασοπούλου Μαρία, Δασκάλα - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Χοροζίδη Κλεοπάτρα, Υπάλληλος ΟΤΑ - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, Χρονοπούλου Νίκη, Διοικητική υπάλληλος Πανεπιστημίου - μέλος ΓΣ της ΑΔΕΔΥ

Δήμαρχοι: Πελετίδης Κώστας, Δήμαρχος Πάτρας, Σίμος Βαγγέλης, Δήμαρχος Πετρούπολης, Σελέκος Μιχάλης, Δήμαρχος Χαϊδαρίου, Σταμέλος Ηλίας, Δήμαρχος Καισαριανής, Τσικριτσής Αστέριος, Δήμαρχος Τυρνάβου, Καρούτσος Φανούριος, Δήμαρχος Ικαρίας

Οι βουλευτές του ΚΚΕ: Κουτσούμπας Δημήτρης, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Παφίλης Θανάσης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Καραθανασόπουλος Νίκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Κανέλλη Λιάνα, Κτενά Αφροδίτη, Δάγκα Βιβή, Διγενή Σεμίνα, Κατσώτης Χρήστος, Αμπατιέλος Νίκος, Μανωλάκου Διαμάντω, Γκιόκας Γιάννης, Τσοκάνης Χρήστος, Παπαναστάσης Νίκος, Μαρίνος Γιώργος, Συντυχάκης Μανώλης, Δελής Γιάννης, Στολτίδης Λεωνίδας, Εξαρχος Νίκος, Λαμπρούλης Γιώργος, Στ' Αντιπρόεδρος, Κομνηνάκα Μαρία, Μεταξάς Βασίλης.

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: Φάμελλος Σωκράτης, Καλαματιανός Διονύσης, Ακρίτα Ελενα, Βέττα Καλλιόπη, Γαβρήλος Γιώργος, Γεροβασίλη Ολγα, Γιαννούλης Χρήστος, Δούρου Ειρήνη, Ζαμπάρας Μιλτιάδης, Καραμέρος Γιώργος, Κεδίκογλου Συμεών, Κόκκαλης Βασίλης, Κοντοτόλη Μαρίνα, Μαμουλάκης Χάρης, Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος, Μπάρκας Κωνσταντίνος, Νοτοπούλου Κατερίνα, Ξανθόπουλος Θεόφιλος, Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Παπαηλιού Γιώργος, Τσαπανίδου Πόπη, Ψυχογιός Γιώργος.

Ανεξάρτητοι: Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Ζεϊμπεκ Χουσεΐν, Φωτίου Θεανώ, Τζανακόπουλος Δημήτρης, Χαρίτσης Αλέξης

Βουλευτές Νέας Αριστεράς: Τσακαλώτος Ευκλείδης, Πέρκα Θεοπίστη, Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία), Δρίτσας Θοδωρής