ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕ - ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Εφοδος της Τέχνης στον ουρανό!

Για την Τέχνη που εμφανίστηκε στη Ρωσία τα προεπαναστατικά χρόνια και εκτινάχθηκε τα πρώτα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση θα μιλήσει η Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ. Θα παρουσιάσει τα βασικά ρεύματα που εμφανίστηκαν (κυβοφουτουρισμός, σουπρεματισμός, κονστρουκτιβισμός), το ιδεολογικό τους υπόβαθρο μέσα στο ιστορικό - κοινωνικό πλαίσιο και τις αντιφάσεις που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό της. Ολα αυτά μέσα από παραδείγματα και προβολή χαρακτηριστικών δειγμάτων της Ρώσικης Πρωτοπορίας.

Αυτό που χαρακτήριζε όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα που άνθισαν εκείνη την περίοδο, παρά τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις και τις συχνά έντονες διαμάχες, ήταν η απόρριψη του καλλιτεχνικού παρελθόντος και η αναζήτηση καινούργιων μορφών και μέσων έκφρασης στα διάφορα είδη της Τέχνης, στο φως των συνταρακτικών κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων εκείνης της περιόδου.

Οπως είναι φυσικό, η μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση και το νέο κράτος που οικοδομείται αποτελούν ορόσημο για τους καλλιτέχνες της Πρωτοπορίας, που είναι και οι μόνοι από τους διανοούμενους που αγκαλιάζουν τη νέα κοινωνία. Η Τέχνη απελευθερώνεται από όλες τις κερδοσκοπικές και εμπορικές εξαρτήσεις, ενώ οι καλλιτέχνες ζουν σε μια ατμόσφαιρα έντασης και δημιουργικού πυρετού, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα υπάρχοντα μέσα καλλιτεχνικής παραγωγής και προβολής. Αυτή η δημιουργική συνάντηση των καλλιτεχνών της Πρωτοπορίας με την Επανάσταση προκάλεσε μια πρωτοφανή δυναμική στην Τέχνη και μια αστείρευτη έμπνευση στους καλλιτέχνες.

Είναι πολλά τα δημιουργήματα εκείνης της περιόδου σε όλα τα είδη Τέχνης που παραμένουν «αγέραστα», παρακινώντας και το σημερινό κοινό να ψάξει και να βρει «το απροσδόκητο της ζωής».

Παράλληλα στο φουαγιέ θα προβάλλονται αποσπάσματα από κινηματογραφικά έργα της εποχής, ενώ η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση της ανακατασκευής της «Συμφωνίας των Σειρήνων» του Αρσένι Αβραάμοφ (1922). Η μουσική επιμέλεια είναι του Γιώργου Θεοφάνους και η σκηνοθεσία της Δανάης Κατσαμένη. Συμμετέχουν δεκαμελής χορωδία και ομάδα κρουστών. Ηθοποιός επί σκηνής ο Αντώνης Γουγής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.