ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέες αντιφατικές δηλώσεις των ΗΠΑ, απειλές και αναφορές για «συμφωνία»

Για δεύτερη μέρα χτες το πρωί οι ΗΠΑ χτύπησαν εγκαταστάσεις στο Ιράν. Το σκηνικό της καταστροφής, της απροκάλυπτης βίας και των απειλών συνεχίζεται παράλληλα με τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μέσω του Κατάρ και του Πακιστάν. Λίγο πριν τα νέα χτυπήματα, για άλλη μια φορά ο Αμερικανός Πρόεδροςμε τον πιο ωμό τρόπο, στο δικό του διαδικτυακό μέσο, «Truth Social», φρόντισε να καταρρίψει όλα τα προσχήματα που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους - μεταξύ τους και η ελληνική κυβέρνηση - περί «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» ή περί του Ιράν ως «κινδύνου για την ασφάλεια της περιοχής». Τα λόγια του ...μιλάνε από μόνα τους: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε (του οποίου το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, τα Ραντάρ, τα Αντιαεροπορικά και όλες οι άλλες μορφές Αμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν εξαντληθεί). Κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον

Αυτό που επιβεβαιώνει ο δισεκατομμυριούχος Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ότι οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και οι επεμβάσεις έναν στόχο έχουν: Τον έλεγχο των πόρων, των δρόμων μεταφοράς τους και των ζωνών επιρροής στον ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις, και πρωτίστως με την ανερχόμενη Κίνα, που απειλεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία.

Βέβαια, οι δηλώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν και τις δυσκολίες που έχουν συναντήσει ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, όπου περίμεναν ...περίπατο αλλά συνάντησαν ζόρια. Αλλωστε, αν είχε εξαντληθεί η στρατιωτική ισχύς του Ιράν δεν θα μπορούσαν να γίνονται χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις της περιοχής, δεν θα έπεφταν τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα και άλλα συστήματα.

Πάντως ο Τραμπ, στο όνομα της «σωτηρίας της πατρίδας», του λεγόμενου «Save America Act», ζήτησε την έγκριση συμπληρωματικού ποσού 350 δισ. δολαρίων για την ανασυγκρότηση του υπουργείου Πολέμου και συνολικά 1,5 τρισ. δολάρια για στρατιωτικές δαπάνες, «για να δημιουργήσουμε το οπλοστάσιο της ελευθερίας».

Αργότερα το βράδυ ο Τραμπ επανήλθε, για να μιλήσει και πάλι ...για υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν σύντομα. Ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Με βάση το γεγονός ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ακυρώνω τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για απόψε (σ.σ. βράδυ Πέμπτης προς Παρασκευή).

Οι συνομιλίες και τα τελικά σημεία, τόσο σε επίπεδο σύλληψης όσο και σε μεγάλη λεπτομέρεια, έχουν εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία - ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε υπάρξει αντίδραση από την πλευρά του Ιράν σε αυτήν την ανακοίνωση.

Χτυπήματα και ισχυρά ιρανικά αντίποινα

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, τα αμερικανικά χτυπήματα χτες το πρωί στο νότιο Ιράν έπληξαν τη ναυτική βάση στο Σιρίκ, το νησί Κεσμ, το λιμάνι Bandar Abbas, τη ναυτική βάση Kangan κ.λπ., ενώ χτυπήθηκε και εγκατάσταση ύδρευσης στην περιοχή Σιρίκ, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς πόσιμο νερό πάνω από 20.000 κάτοικοι γύρω χωριών.

Η αμερικανική πλευρά έκανε λόγο για πλήγματα σε συστήματα αεράμυνας, ραντάρ, μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ το ιρανικό πρακτορείο «Mehr» μετέδωσε ότι σημειώθηκαν συγκρούσεις και ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικά και ιρανικά πλοία.

Μιλώντας στο ίδιο κυνικό πνεύμα με τον Τραμπ, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ είπε από την έδρα της CENTCOM στη Φλόριντα ότι «αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες. Και είμαστε πολύ καλοί σε αυτό. Κανένας στον κόσμο δεν είναι καλύτερος».

Πάντως, παρά τις μεγαλοστομίες των Αμερικανών αξιωματούχων ότι ελέγχουν την περιοχή και μπορούν να ρυθμίζουν την κίνηση στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα των Στενών του Ορμούζ, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Ο νέος φορέας του Ιράν που επιβλέπει τα Στενά επιβεβαίωσε την εντολή πλήρους κλεισίματος της στρατηγικής πλωτής οδού μέχρι νεωτέρας, μετά τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» (IRGC) έπειτα από τις αμερικανικές επιθέσεις, ενώ η ιρανική ηγεσία επιμένει ότι για να ανοίξουν τα Στενά πρώτη προϋπόθεση είναι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Επίσης, ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι όσο δέχεται εχθρικές επιθέσεις, θα απαντάει με τον πιο δυνατό τρόπο.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επανέλαβε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατέστησαν την εκεχειρία «άχρηστη» και ότι «θα εργαστεί για να εξουδετερώσει την προέλευση και την πηγή των επιθετικών επιθέσεων εναντίον του». Κάλεσε δε όλα τα κράτη - μέλη των Ηνωμένων Εθνών «να αντιταχθούν στην κατάφωρη παραβίαση» του Χάρτη του ΟΗΕ, λέγοντας ότι «η σιωπή και η αδράνεια απέναντι στην ανομία και στον εκφοβισμό των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος θα ωθήσουν τον κόσμο περαιτέρω προς το χάος και την ανασφάλεια».

Οι ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους και drones σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία, ενώ χτύπησαν κεραίες τηλεπικοινωνίας και ραντάρ από πυραυλικά συστήματα Patriot στο Μπαχρέιν, σε βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ. Επίσης κάλεσαν τις παραπάνω χώρες να μη διαθέτουν το έδαφός τους για εχθρικές ενέργειες κατά του Ιράν, γιατί θα γίνονται στόχοι. Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι μετά από αναχαίτιση πυραύλου, από θραύσμα του ένα 11χρονο κορίτσι υπέστη ελαφρά τραύματα, ενώ το Κατάρ μίλησε για «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας» των κρατών του Περσικού Κόλπου.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ έκαναν άλλη μια επίθεση σε τάνκερ που έπλεε ανοιχτά του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 Ινδοί ναύτες. Επιπλέον, μια ιρανική φορτηγίδα χτυπήθηκε από αμερικανικό βλήμα στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων «Mehr».

Στο πεδίο των διπλωματικών επαφών, χθες το βράδυ ο ΥΠΕΞ του Πακιστάν Ισάκ Νταρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, ενώ ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συνομίλησε με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας. Επιπλέον ο Αμπντουλατίφ Μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι, πρωθυπουργός του Μπαχρέιν, συναντήθηκε στη Μόσχα με τον Ρώσο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ, με τον τελευταίο να δηλώνει ότι η ρωσική κυβέρνηση υποστηρίζει «εδώ και χρόνια» μια «περιφερειακή ιδέα ασφάλειας» ανάμεσα στις χώρες του Κόλπου και στο Ιράν.

Τραυματίες υγειονομικοί στον Λίβανο από ισραηλινό βομβαρδισμό

Η ισραηλινή βαρβαρότητα συνεχίστηκε και χθες στον Λίβανο, με νέα χτυπήματα ακόμα και κοντά στο Νοσοκομείο της Τύρου, όπου τραυματίστηκαν 10 υγειονομικοί, έσπασαν τζάμια και υπέστησαν ζημιές οχήματα του προσωπικού. Σύμφωνα με τον γιατρό του Νοσοκομείου, «είναι η έκτη φορά που η περίμετρος του νοσοκομείου βρίσκεται στο στόχαστρο ισραηλινών επιδρομών», ενώ έχουν χτυπηθεί κι άλλα νοσοκομεία στην ευρύτερη περιοχή.

Πάντως στις νότιες περιοχές του Λιβάνου, όπως στην Ταΐρ Χάρφα, τα ένοπλα τμήματα της Χεζμπολάχ προβάλλουν σφοδρή αντίδραση στις κατοχικές δυνάμεις, προκαλώντας τραυματισμούς στρατιωτών και καταστροφές σε πολεμικό εξοπλισμό.

Ο γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ως άλλος Πόντιος Πιλάτος σε ανάρτησή του στο «X» δήλωσε ότι «όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν για μια διπλωματική διευθέτηση που να σέβεται πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την πολιτική ανεξαρτησία του Λιβάνου», προσθέτοντας πως «υποστηρίζει πλήρως το μονοπώλιο στα όπλα από την κυβέρνηση του Λιβάνου».