ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ

Καθημερινοί οι εν ψυχρώ πυροβολισμοί και δολοφονίες

2026, The Associated Press. Al

Δεν περνά μέρα χωρίς δολοφονία στη μαρτυρική Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Οχθη, με τα κατοχικά ισραηλινά στρατεύματα και τους εποίκους να επιδίδονται σε διαρκή επίδειξη ωμότητας...

Χτες, μετά από βομβαρδισμό νότια της Πόλης της Γάζας, σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, κοντά στον κόμβο Al-Maghrabi στην οδό Jamal Abdel Nasser. Ενας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε όταν ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε κατά ομάδας αμάχων, δυτικά του προσφυγικού καταυλισμού Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα - σύμφωνα με τις κατοχικές δυνάμεις άλλωστε οι καταυλισμοί όπου αναζητούν καταφύγιο χιλιάδες ξεσπιτωμένοι, βαφτίζονται «εστίες τρομοκρατών», γι' αυτό και συνεχώς βρίσκονται στο στόχαστρο του κατοχικού στρατού.

Τον θάνατο βρήκε από ισραηλινά πυρά και ένας νεαρός ψαράς που είχε βγει στη θάλασσα ψάχνοντας πώς θα θρέψει την οικογένειά του, στα ανοικτά των ακτών της Γάζας.

Στο μεταξύ, νότια της Ναμπλούς, στη Δυτική Οχθη, ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον παλαιστινιακού οχήματος, κοντά στο στρατιωτικό σημείο ελέγχου Awarta, ενώ μετά προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος και τη σύλληψη των επιβατών. Οι συλληφθέντες αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά χωρίς να παραλάβουν και το αυτοκίνητο.

Κι η λίστα της άγριας κατοχικής βίας δεν έχει τέλος: Κατοχικά στρατεύματα κατεδάφισαν σπίτια Παλαιστινίων χτες βράδυ στην κοινότητα Arab al-Tarifat στην επαρχία της Ιεριχούς, ενώ εξέδωσαν και εντολές για νέες κατεδαφίσεις που θα ακολουθήσουν.

Ακόμα, σύμφωνα με τη ΜΚΟ «Οργανισμός Al-Baidar για την Προάσπιση των δικαιωμάτων των βεδουίνων», μπουλντόζες του ισραηλινού στρατού κατεδάφισαν τουλάχιστον τέσσερα κτίσματα που ανήκαν σε κατοίκους της περιοχής Arab al-Tarifat, αναγγέλλοντας και επόμενες κατεδαφίσεις μέχρι και για υποδομές που αφορούν την εκτροφή ζώων (στάνες κ.τ.λ.), αδιαφορώντας προφανώς για τις συνέπειες που αυτό θα έχει για την επιβίωση οικογενειών που ζουν από την κτηνοτροφία. Είναι εξάλλου επαναλαμβανόμενες τέτοιες επιθέσεις του κατοχικού στρατού στην Κοιλάδα του Ιορδάνη, που επιδεινώνουν δραματικά την καθημερινότητα όσων πασχίζουν να τα φέρουν βόλτα σε συνθήκες ήδη πολύ δύσκολες...

Στη Χεβρώνα, ένοπλοι έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους αγρότες, αρπάζοντας γεωργικό εξοπλισμό και ρυπαίνοντας πηγάδια νερού, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Wafa.