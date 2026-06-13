Παρέμβαση του Δ. Κουτσούμπα σε τηλεδιάσκεψη αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε το ΚΚ Κούβας για την έκφραση αλληλεγγύης στον λαό της Κούβας και στην Κουβανική Επανάσταση συμμετείχε την Πέμπτη ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας. Συμμετείχαν επίσης Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα από την Ευρώπη και άλλες δυνάμεις που εκφράζουν αλληλεγγύη στην Κούβα.

Στην τοποθέτησή του ο Δ. Κουτσούμπας ευχαρίστησε το ΚΚ Κούβας για την πρόσκληση και εξέφρασε εκ νέου «τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας στην Κούβα, σε αυτές τις στιγμές κλιμάκωσης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας ενάντια στην Κουβανική Επανάσταση».

Οπως είπε, «το ΚΚΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις (...) παρεμβαίνουμε διαρκώς και καταδικάζουμε τα νέα μέτρα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, απορρίπτουμε τα γελοία προσχήματα που αξιοποιεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ για να εντείνει την επίθεση, αποκαλύπτουμε την επικίνδυνη στάση της ιμπεριαλιστικής ΕΕ, που συνηγορεί στο έγκλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Χαιρετίζοντας τους πάνω από 6,2 εκατομμύρια Κουβανούς - πάνω από το 80% όσων έχουν δικαίωμα ψήφου - που υπέγραψαν το κάλεσμα υπεράσπισης της πατρίδας τους, ο Δ. Κουτσούμπας υπενθύμισε ότι πριν δυο μήνες το ΚΚΕ πραγματοποίησε μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και ένα τεράστιο συλλαλητήριο προς την αμερικάνικη πρεσβεία, ξεκαθαρίζοντας πως η Κούβα δεν είναι μόνη της!

Ακολούθησε νέα μαχητική συγκέντρωση πριν 10 μέρες στην πρεσβεία των ΗΠΑ, μετά τη δίωξη ενάντια στον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, στρατηγό Ραούλ Κάστρο.

«Παρεμβαίνουμε στην ελληνική Βουλή και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ εκφράζουν τη μαχητική αλληλεγγύη τους στην Κούβα, καταδικάζουν τον αντικομμουνισμό και τα αντεπαναστατικά αποβράσματα που φιλοξενεί το επιτελείο της ΕΕ στην Ευρωβουλή», δίπλα στις εκατοντάδες πρωτοβουλίες που παίρνουν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε όλη την Ελλάδα, με εκδηλώσεις, διαδηλώσεις και συναυλίες για να ενημερώσουν πλατιά και να εκδηλωθεί η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στην Κούβα, όπως είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

«Επιδιώκουμε» - πρόσθεσε - «το μήνυμα της αλληλεγγύης στην Κούβα να περάσει παντού, στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές, στο μαζικό κίνημα, στα συνδικάτα, στους φοιτητικούς συλλόγους, στους συλλόγους γυναικών και σε άλλους μαζικούς φορείς. Υπογράφουμε και διαδίδουμε παντού κείμενο που έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές στο διαδίκτυο και σε έντυπα» (βλ. θέμα στην ίδια σελίδα).

«Σε λίγες μέρες, τη Δευτέρα 15 Ιούνη, διοργανώνουμε μεγάλη πολιτική συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Αθήνα για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο Ρους. Συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας στο πλάι του κουβανικού λαού και του ΚΚ Κούβας», είπε ο Δ. Κουτσούμπας και απαίτησε να αρθούν όλα τα μέτρα του γενοκτονικού οικονομικού αποκλεισμού της Κούβας, να σταματήσει κάθε είδους δίωξη στον Ραούλ Κάστρο, να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των «κρατών - χορηγών της τρομοκρατίας», του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, να αρθούν όλες οι δόλιες κυρώσεις σε θεσμούς και οργανώσεις, να πάρει η ελληνική κυβέρνηση θέση καταδίκης της επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα!

«Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του λαού της Κούβας να υπερασπιστεί με όλους τους τρόπους τον δικό του δρόμο ανάπτυξης, χωρίς ξένες επεμβάσεις στις υποθέσεις του. Λέμε καθαρά: Να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές να επιτεθούν στην Κούβα! Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Η Κούβα δεν είναι μόνη της! Οι λαοί θα νικήσουν! Hasta la victoria siempre!», κατέληξε στην παρέμβασή του.