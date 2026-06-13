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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ
Εκδήλωση στο Περιστέρι τη Δευτέρα

Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας

Τη Δευτέρα 15 Ιούνη στις 8 μ.μ. ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι (πλατεία Δημαρχείου) στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει η Κομματική Οργάνωση Αττικής με θέμα «100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο - Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη στην Κούβα, για έναν κόσμο χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση, τον σοσιαλισμό». Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο πρέσβης της Κούβας, Aramis Fuente Hernandez. Θα ακολουθήσει συναυλία με επαναστατικό διεθνιστικό τραγούδι.

    

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