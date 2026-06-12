ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

Κάλεσμα κλιμάκωσης στα σωματεία

Τη στήριξή του στις κλαδικές απεργίες στις 24 Ιούνη που έχουν προκηρύξει οι Ομοσπονδίες Τροφίμων - Ποτών, Επισιτισμού - Τουρισμού και Οικοδόμων εξέφρασε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας σε σύσκεψη που πραγματοποίησε χθες το απόγευμα, καλώντας σε κλιμάκωση της πάλης και μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν σωματεία των παραπάνω κλάδων που δίνουν την απεργιακή μάχη, με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Δημήτρη Μαρμούτα να καλεί εισηγητικά όλα τα σωματεία στον χώρο της ΒΙΠΕ Πατρών να λάβουν αποφάσεις συμμετοχής στην 24ωρη απεργία.

Χαρακτήρισε την επιτυχία της απεργίας επιτακτική ανάγκη, καθώς την ώρα που το εργατικό εισόδημα το κατατρώει η ακρίβεια και δεν λαμβάνονται μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργατών στους χώρους δουλειάς, οι επιχειρηματικοί όμιλοι «μπουκώνουν» από τα κέρδη και τις κρατικές ενισχύσεις για να διασφαλίζεται η κερδοφορία τους.

Υπογράμμισε τους κινδύνους από την ένταση του ιμπεριαλιστικού πολέμου και την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν, σημειώνοντας ότι κανένας εργαζόμενος δεν έχει να περιμένει τίποτα ούτε από τα ψίχουλα που πετά η κυβέρνηση, ούτε από επίδοξους «μεσσίες» που υποστηρίζουν την πολιτική ενίσχυσης των επιχειρηματικών κερδών, φτάνοντας μέχρι τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Ειδικά για την κατάσταση σε χώρους δουλειάς της ΒΙΠΕ, τόνισε: «Τα εργατικά "ατυχήματα" διαδέχονται το ένα το άλλο: Συνάδελφος οδηγός στην "El Pack" τραυματίστηκε, εργαζόμενος στην ξυλεία "Βασιλόπουλος" έκοψε δάχτυλο στην πρέσα, έκρηξη στην "Arkhon Panel" με σοβαρό τραυματισμό, δύο νεκροί τα προηγούμενα χρόνια στην "Tyres Herco", ενώ φέτος ξέσπασε πυρκαγιά στο ίδιο χώρο, κ.ά.».

Μίλησε ακόμα για το Ιατρείο που ουσιαστικά υπάρχει μόνο στα «χαρτιά», για το οδικό δίκτυο - καρμανιόλα, για την επικίνδυνη γέφυρα στον δρόμο προς τη ΒΙΠΕ, για τους κινδύνους σε περίπτωση πυρκαγιάς σε αυτήν, όπως πέρυσι, ή μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, κ.λπ.

Υπογράμμισε ότι οι κλαδικές απεργίες μπορούν να συναντηθούν με τον καθημερινό αγώνα των εργαζόμενων στα εργοστάσια της ΒΙΠΕ και στάθηκε στο συνολικό πλαίσιο πάλης, καλώντας να δυναμώσει ο αγώνας για ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, απέναντι στην εργοδοσία, στους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, στην κυβέρνηση και στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης.

Οι αντιπροσωπείες των παριστάμενων συνδικάτων εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τις προτάσεις του Εργατικού Κέντρου, σημειώνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι περιοδείες, συσκέψεις και παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς για την οργάνωση και των επόμενων μαχών.