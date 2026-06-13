Σάββατο 13 Ιούνη 2026 - Κυριακή 14 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 36
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Oι όμιλοι

1ος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία

2ος: Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ, Ελβετία

3ος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία

4ος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Τουρκία

5ος: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός

6ος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τυνησία

7ος: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία

8ος: Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήριο

9ος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, Ιράκ

10ος: Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία

11ος: Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, ΛΔ Κονγκό

12ος: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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