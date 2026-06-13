22:58

Ν. Μαυροκέφαλος: Την επιλογή που κάνει ο λαός στο κίνημα και στη ζωή του εμπιστευόμενο τις δυνάμεις του ΚΚΕ, να την κάνει και στις εθνικές εκλογές (VIDEO)