ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

«Τροπαιούχες» στα κέρδη FIFA και πολυεθνικές

Το Μουντιάλ 2026 άρχισε την Πέμπτη και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Ιούλη, οπότε θα διεξαχθούν ο μεγάλος και ο μικρός τελικός. Πολύ πριν την έναρξη της αγωνιστικής δράσης η συγκεκριμένη διοργάνωση των τριών χωρών της Βόρειας Αμερικής είχε ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στην 96χρονη Ιστορία του θεσμού, ως αυτή με τις περισσότερες ιδιαιτερότητες. Βάσει των αλλαγών που εφάρμοσε η FIFA μιλάμε ουσιαστικά για ένα άλλο Μουντιάλ σε σχέση με ό,τι γνώριζαν μέχρι σήμερα οι ποδοσφαιρόφιλοι σε όλο τον κόσμο. Αναδεικνύεται η συνεχής προσπάθεια της FΙFA να προσαρμόσει το ποδοσφαιρικό της «προϊόν» στα όσα επιτάσσει κάθε φορά η αγορά, με προφανή στόχο τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας, σε αγαστή συνεργασία με τις πολυεθνικές και τους χορηγούς με τους οποίους διατηρεί δεσμούς συνεργασίας, είτε μόνιμους είτε ειδικά στη δημοφιλή ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Βασικές παράμετροι των αλλαγών της FIFA στη φετινή διοργάνωση είναι η επιλογή για πρώτη φορά 3 διοργανωτριών χωρών στα χρονικά του Μουντιάλ, καθώς επίσης για πρώτη φορά η αύξηση των ομάδων που συμμετέχουν σε 48, από 32 όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Ετσι, το Μουντιάλ 2026 θα μείνει στην Ιστορία ως η πιο ακριβή αλλά και η πιο κερδοφόρα διοργάνωση στο οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου. Ενδεικτική είναι έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που αποκάλυψε ότι το συνολικό παγκόσμιο οικονομικό αποτύπωμα του φετινού Μουντιάλ αναμένεται να ξεπεράσει τα 80 δισ. δολάρια, διαμορφώνοντας νέα δεδομένα για τα έσοδα της FIFA και τις αποδόσεις των χορηγών, αλλά και δυσβάσταχτο κόστος για τους απλούς φιλάθλους.

Εσοδα - ρεκόρ για τη FIFA και τους χορηγούς





Associated Press

Με βάση τους οικονομικούς υπολογισμούς, ειδικά από τη στιγμή που εγκρίθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA οι αλλαγές στη διοργάνωση προβλέπεται ότιΚαι στη φετινή διοργάνωση βασική πηγή κερδοφορίας για τη FIFA παραμένουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, που για πρώτη φορά αναμένεται να ξεπεράσουν τα 4,2 δισ. δολάρια. Παράλληλα τα έσοδα από τις χορηγίες και το μάρκετινγκ εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 2,8 δισ. δολάρια, καθώς παγκόσμιοι κολοσσοί επενδύουν τεράστια ποσά για να προβληθούν σε ένα κοινό δισεκατομμυρίων τηλεθεατών, ενώ στο ...πιάτο προσφέρονται τρεις μεγάλες αγορές, αυτές των τριών διοργανωτριών χωρών.

Στο φετινό Μουντιάλ παρατηρείται και η μεγαλύτερη έκρηξη στα έσοδα των γηπέδων (εισιτήρια και πακέτα φιλοξενίας VIP). Από τα 950 εκατ. δολάρια του 2022, το ποσό αυτό προβλέπεται να τριπλασιαστεί, φτάνοντας τα 3 δισ. δολάρια. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό παίζει από πλευράς FIFA και η εφαρμογή για πρώτη φορά του συστήματος της «δυναμικής τιμολόγησης» (dynamic pricing), σύμφωνα με το οποίο το κόστος ενός εισιτηρίου δεν είναι σταθερό αλλά αυξομειώνεται σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς, κάτι που δίνει το δικαίωμα στη διοργανώτρια αρχή να εκμεταλλεύεται τους δημοφιλείς αγώνες του προγράμματος (π.χ. σε μια κόντρα δύο φαβορί ή παραδοσιακών δυνάμεων του χώρου), καλύπτοντας παράλληλα και ενδεχόμενη χασούρα από απούλητα εισιτήρια σε αγώνες με λιγότερη δημοφιλία.

Η αδυσώπητη και πολυεπίπεδη μάχη των πολυεθνικών





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Με τα οικονομικά δεδομένα του Μουντιάλ 2026 να έχουν ξεπεράσει προ πολλού κάθε προηγούμενο ρεκόρ, ήταν προφανές ότι η διοργάνωση θα αποτελούσε και το πρόσφορο έδαφος για μια αδυσώπητη μάχη μεταξύ των πολυεθνικών που θέλουν να καρπωθούν το δικό τους κομμάτι της «πίτας» των κερδών. Μια κόντρα που περιλαμβάνει και απώτερους σκοπούς, άμεσα συνδεδεμένους με τους γενικότερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που βρίσκονται σε όξυνση. Ετσι, δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι η φετινή διοργάνωση έριξε ακόμα περισσότερο «νερό στον μύλο» των ανταγωνισμών, κυρίως μεταξύ αμερικανικών και ασιατικών πολυεθνικών, για το ποιος θα κατέχει τα ηνία σε προβολή.

Η επιστροφή της διοργάνωσης στη Βόρεια Αμερική, και μάλιστα σε εύρος τριών χωρών, αποτέλεσε «βούτυρο στο ψωμί» μιας σειράς αμερικανικών πολυεθνικών ώστε να επαναφέρουν τα δικά τους brands στο προσκήνιο, ειδικά από τη στιγμή που οι δύο προηγούμενες διοργανώσεις πραγματοποιήθηκαν σε Ρωσία και Κατάρ, όπου τα σχετικά πρωτεία κατείχαν ανταγωνιστές τους. Μάλιστα, αρκετές απ' αυτές τις αμερικανικές πολυεθνικές απέσπασαν την απευθείας στήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης στην προσπάθειά τους να συνάψουν συμφωνίες χορηγιών με αφορμή τη διοργάνωση, είτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο είτε ακόμα και με διακρατικές συμφωνίες με τις άλλες δύο διοργανώτριες χώρες, Μεξικό και Καναδά, παραγκωνίζοντας αντίστοιχους χορηγούς σ' αυτές τις δυο χώρες.





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Πανάκριβη για τους φιλάθλους

Την ίδια στιγμή, με αρκετούς από τους βασικούς χορηγούς της FIFA να προέρχονται από ασιατικές και αραβικές χώρες, κατέχοντας σε αρκετές περιπτώσεις την πρωτοκαθεδρία στην προβολή, η μάχη ήταν αδυσώπητη. Σημαντικό ρόλο στους ανταγωνισμούς παίζει και το γεγονός ότι παρόλο που το Μουντιάλ διεξάγεται στη Βόρεια Αμερική, τα προηγούμενα χρόνια κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας και ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και αεροπορικές εταιρείες από τη Μέση Ανατολή επένδυσαν δισεκατομμύρια για να διατηρήσουν την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά τους, ανταγωνιζόμενες ευθέως τα αμερικανικά συμφέροντα.

Ωστόσο, όπως πολλάκις συμβαίνει ειδικά στις δημοφιλείς διοργανώσεις στο οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, αν η μία όψη του νομίσματος αφορά τον πακτωλό δολαρίων που καρπώνονται διοργανωτές και χορηγοί, η άλλη όψη είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι φίλαθλοι. Και αυτή, ειδικά στο φετινό Μουντιάλ, έχει να κάνει με την πιο ακριβή διοργάνωση όλων των εποχών όσον αφορά το κόστος για τους φιλάθλους. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση αναφορικά με την αγορά εισιτηρίων για τους αγώνες του Μουντιάλ: Οι τιμές ξεκινούν από τα 700 δολάρια το φτηνότερο και φτάνουν μέχρι και τις 11.000 δολάρια για τους αγώνες της τελικής φάσης! Την ίδια στιγμή η εκτόξευση του κόστους σε σημαντικούς τομείς της καθημερινότητας (μεταφορές, σίτιση,) αλλά και οι αντίστοιχες αυξήσεις που επιβλήθηκαν από τις εταιρείες σε τοπικό επίπεδο στις τρεις διοργανώτριες χώρες (κόστος διαμονής, αγορά σουβενίρ, τοπικές συγκοινωνίες) με αφορμή τη διεξαγωγή του Μουντιάλ, αύξησαν στα ύψη το κόστος είτε για το ταξίδι στην Αμερική για κάποιον που θα ήθελε να βρεθεί στα γήπεδα του Μουντιάλ, είτε για την παρακολούθηση των αγώνων από όσους ζουν εκεί.

Σύμφωνα με αναλύσεις της αγοράς, το εκτιμώμενο κόστος για δύο άτομα που θέλουν να ακολουθήσουν μία Εθνική ομάδα σε όλους τους αγώνες της φτάνει τα 62.000 δολάρια, με τα 31.000 δολάρια να είναι μόνο από τα εισιτήρια των αγώνων. Στον δε τομέα των αυξήσεων σε τοπικό επίπεδο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υπέρογκη αύξηση στα ναύλα των τοπικών συγκοινωνιών στις πόλεις όπου θα διεξαχθούν αγώνες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε γενικότερο επίπεδο για τον λαό και τους εργαζόμενους της περιοχής. Ενδεικτικά, στη Νέα Υόρκη το εισιτήριο τρένου από το Μανχάταν προς ένα από τα στάδια του Μουντιάλ, το «MetLife», αυξήθηκε το τελευταίο διάστημα στα 98 δολάρια μετ' επιστροφής, από περίπου 13 δολάρια που κόστιζε μερικούς μήνες πριν. Αντίστοιχα περιστατικά υπάρχουν και σε πόλεις στο Μεξικό και στον Καναδά, όπου για παράδειγμα το κόστος διανυκτέρευσης έχει ανέλθει σε χιλιάδες ευρώ, από 70 - 150 δολάρια κατά μέσο όρο που κόστιζε μέχρι τον Μάρτη.

Μπ. Τσ.