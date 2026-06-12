ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΗ

Στα κάτεργα της εργοδοσίας σακατεύονται κάθε μέρα οι οικοδόμοι

Εργοτάξιο του Βοτανικού: Χαροπαλεύει οικοδόμος που έπεσε από 20 μέτρα | Με παρέμβαση του Συνδικάτου Οικοδόμων σταμάτησαν οι εργασίες και ήρθε για έλεγχο η Επιθεώρηση

Δεν περνάει ούτε μέρα που να μην επιβεβαιώνει τους αμέτρητους λόγους που έχουν οι οικοδόμοι, οι ηλεκτρολόγοι, οι τεχνικοί στις κατασκευές να «νεκρώσει» όλος ο κλάδος στις 24 Ιούνη, μέρα της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας.

Με τα «ατυχήματα» στα εργοτάξια να είναι καθημερινότητα και με την απεργία να βάζει στο στόχαστρο την αθλιότητα της κλοπής ενσήμων, τις ελλείψεις μέτρων υγείας και ασφάλειας, την άρνηση της κυβέρνησης να κάνει υποχρεωτική τη ΣΣΕ που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία, κάθε διεκδίκηση δίνει απάντηση στον «ακήρυχτο πόλεμο» που έχει κηρύξει η εργοδοσία στους εργαζόμενους του κλάδου.

Διασωληνωμένος ο οικοδόμος που τσακίστηκε από 20 μέτρα ύψος

Ετσι, μετά το σοβαρό ατύχημα στο έργο του Ελληνικού πριν μερικές μέρες, χτες ήταν η σειρά των εργατών στο εργοτάξιο του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό (κοινοπραξία «TERNA» - «METKA» - «AKTOR») να ζήσουν τα αποτελέσματα των ελλείψεων σε μέτρα προστασίας.

Συγκεκριμένα, σοβαρά τραυματίστηκε εργαζόμενος που έπεσε από τα 20 μέτρα στο εργοτάξιο, και τώρα δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο οικοδόμος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο «Αττικό» Νοσοκομείο και σύμφωνα με την καταγγελία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, έπεσε ενώ αφαιρούσε στοιχεία που έπαιζαν τον ρόλο υποτυπώδους μέτρου ασφάλειας - κάτι που είναι παράνομο - μετά από εντολή της εργοδοσίας, για να γίνουν εργασίες.

Αντιπροσωπεία του Συνδικάτου βρέθηκε στο εργοτάξιο και χάρη στις δικές του παρεμβάσεις σταμάτησαν οι εργασίες και ήρθαν επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας από την Επιθεώρηση Εργασίας για να διερευνήσουν τις συνθήκες του πολύ σοβαρού εργατικού «ατυχήματος».

Κατά τον έλεγχο, αναφέρει το Συνδικάτο, «διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων και ελλείψεων σε όλο τον χώρο του εργοταξίου, όπως και στον χώρο του "ατυχήματος". Στη συνέχεια, κάτω από την πίεση και παρέμβαση του Συνδικάτου μας, σταμάτησαν οι εργασίες έως να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Το Συνδικάτο τονίζει πως «αποδείχτηκε με τραγικό τρόπο για άλλη μια φορά πως τα μέτρα ασφαλείας θεωρούνται κόστος για την εργοδοσία, και οι "αραιά και που" έως ανύπαρκτοι έλεγχοι από τους αρμόδιους μηχανισμούς όπως την Επιθεώρηση Εργασίας, για την εφαρμογή ακόμη κι αυτής της ελλιπούς νομοθεσίας, θεωρούνται κόστος για το κράτος της, και "αβάντα" για τα αφεντικά για να συνεχίζουν τη "δουλειά" τους. Να κονομάνε από τον ιδρώτα και το αίμα των εργατών. Η δική μας δουλειά είναι το δυνάμωμα του Συνδικάτου μας, για να φουντώσει ο αγώνας σε όλους τους χώρους δουλειάς, για την υπεράσπιση της ζωής, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας, απέναντι στα κέρδη της εργοδοσίας, τις κυβερνήσεις και τα κόμματά της».

Καλεί σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η Ομοσπονδία και στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος, «γιατί στον πόλεμο που μας κήρυξαν, απαντάμε με πόλεμο, απέναντι σε όποιον θεωρεί πως είμαστε αναλώσιμοι, πως η ζωή μας δεν έχει καμία αξία μπροστά στα κέρδη».

Σύσκεψη στη Λάρισα για την οργάνωση της απεργίας

Στο μεταξύ, και μπροστά στην απεργία, «στο πόδι» είναι η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συνδικάτα σε όλη τη χώρα για να φτάσει παντού το αγωνιστικό κάλεσμα.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας διοργανώθηκε την Τέταρτη το απόγευμα η ευρεία σύσκεψη των ΔΣ των Συνδικάτων Οικοδόμων της Θεσσαλίας με ομιλητή τον Γιάννη Τασούλα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων.

Εισηγητικά τονίστηκε το γεγονός ότι η απεργία και το πλαίσιο των αιτημάτων αφορούν ουσιαστικά την επιβίωση των οικοδόμων, στις πλάτες των οποίων χτίζονται τα τεράστια κέρδη της μεγαλοεργοδοσίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνθήκες στις οποίες θα δοθεί η απεργιακή μάχη, συνθήκες πολεμικής εμπλοκής και παραπέρα όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, την οποία καλούνται να πληρώσουν με νέες θυσίες όλοι οι εργαζόμενοι.

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, τόσο από την εισήγηση όσο και από τις τοποθετήσεις συνδικαλιστών αναδείχθηκε η ανάγκη να δυναμώσουν η οργάνωση και ο αγώνας των οικοδόμων σε μεγάλα και μικρότερα έργα για να μπει τέλος στην κλοπή των ενσήμων από την εργοδοσία, για να είναι «κάθε μέρα δουλειάς και ένσημο», για να αποδώσει επιτέλους η κυβέρνηση τα «υπέρ αγνώστων» ένσημα σε αυτούς που τους ανήκουν. Η μάχη για το ένσημο άλλωστε είναι βασικός όρος για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να βγουν επιτέλους στη σύνταξη και να μην αναγκάζονται να σακατεύονται στην οικοδομή μέχρι τα γεράματα. Για αυτό και τονίστηκε πως αυτή η μάχη θα πρέπει να συνδυαστεί με τον καθημερινό αγώνα για την προστασία της υγείας και της ζωής των οικοδόμων τόσο από τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στα εργοτάξια όσο και από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Κύριο συμπέρασμα από τα παραπάνω ήταν ότι η συσπείρωση των οικοδόμων στα Συνδικάτα τους και η μαχητική δράση της Ομοσπονδίας τους με την πραγματοποίηση πολλαπλών απεργιακών μαχών είναι που έφεραν και κατακτήσεις αυτά τα χρόνια. Οτι είναι ανάγκη να συνειδητοποιηθεί από όλο τον κλάδο η δύναμη που έχουν οι οικοδόμοι αλλά και εργαζόμενοι σε άλλους κλάδους να πιέσουν μέσα από τα Συνδικάτα τους την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις και να επιβάλλουν το δίκιο τους.

Μάλιστα, χτες Πέμπτη, το απεργιακό κάλεσμα έφτασε στο εργοτάξιο της «ΤΕΡΝΑ» στη Ζαγορά Πηλίου, όπου πραγματοποιήθηκε περιοδεία του Γ. Τασούλα και συνδικαλιστών από εργατικά σωματεία του Βόλου και της Λάρισας.

Στη συζήτηση με τους εργαζόμενους οι συνδικαλιστές τούς κάλεσαν να δώσουν ηχηρή απεργιακή απάντηση στην κυβέρνηση και την εργοδοσία, δυναμώνοντας παράλληλα την οργάνωση και τον αγώνα στους χώρους δουλειάς.

Σε κλίμα μάχης η συνέλευση στα Γιάννενα

«Μπροστά οι δικές μας ανάγκες - κάνουμε τη νύχτα μέρα για την επιτυχία της απεργίας»: Το μήνυμα αυτό εξέπεμψε η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Οικοδόμων Ιωαννίνων την περασμένη Τρίτη, με τους δεκάδες εργάτες που συμμετείχαν να συζητούν τα συμπεράσματα από τη δράση τους το τελευταίο διάστημα, ώστε να οργανώσουν καλύτερα τη νέα μάχη που δίνουν.

Στην εισηγητική του ομιλία ο πρόεδρος του σωματείου Θανάσης Νάκος κατήγγειλε την πολιτική της κυβέρνησης που τσακίζει τις ζωές των οικοδόμων, καλώντας τους να οργανώσουν τον αγώνα τους σε κάθε χώρο δουλειάς βασιζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις. «Δεν περιμένουμε Μεσσίες, βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι για να κερδίσουν οι εργάτες πρέπει να χάσουν οι μεγαλοεργολάβοι και οι κατασκευαστικές.

Συνεχίζοντας, ανέδειξε πόσο απέχουν οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί από την πραγματικότητα που επικρατεί στα εργοτάξια. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον πρόσφατο θάνατο του 46χρονου οικοδόμου, πατέρα 2 παιδιών, σε έργο στα Γιάννενα, λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας, και εξήγησε πως οι αντεργατικοί νόμοι είναι φτιαγμένοι για να θωρακίζουν τα κέρδη της εργοδοσίας, τσακίζοντας τους εργαζόμενους στο μεροκάματο.

Κλείνοντας, ανέδειξε ότι η απεργία είναι το ισχυρότερο όπλο των εργατών, ενώ ξεχώρισε το παράδειγμα της άμεσης αντίδρασης του σωματείου στο πρόσφατο εργοδοτικό έγκλημα με την επιτυχημένη απεργιακή μάχη που οργανώθηκε σε λίγες μόλις ώρες, με δεκάδες οικοδόμους να βγαίνουν στον δρόμο.

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, ο Νίκος Εξαρχος ανέδειξε το σοβαρό ζήτημα των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων, εξηγώντας ότι στα ταμεία υπάρχουν 250 εκατ. που όμως δεν αποδίδονται στους οικοδόμους στερώντας σε πολλούς - κυρίως μετανάστες - το δικαίωμα στη συνταξιοδότηση. Παράλληλα, στηλίτευσε την αρνητική απάντηση της κυβέρνησης σε Ερώτηση του ΚΚΕ για την κατ' εξαίρεση εισαγωγή της κόρης του αδικοχαμένου οικοδόμου στη σχολή της επιλογής της.

Τέλος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, Θανάσης Κονταξής, ενημέρωσε για τις θερινές δράσεις των σωματείων (παιδική γιορτή, εκδήλωση αλληλεγγύης, δωρεάν μπάνια) και για το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η αγωνιστική δράση να αγκαλιάζει συνολικά τη ζωή της λαϊκής οικογένειας, ιδιαίτερα σε συνθήκες ακρίβειας και πληθωρισμού.

Τις επόμενες μέρες το σωματείο προγραμματίζει περιοδείες σε οικοδομές και εργοτάξια του νομού και απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργιακή συγκέντρωση την Πέμπτη 24 Ιουνίου, στις 10 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο.

Στην Πάτρα

Στα εργοτάξια της Αχαΐας περιοδεύει καθημερινά το Συνδικάτο Οικοδόμων, αναδεικνύοντας τα τεράστια προβλήματα, όπως σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή στην περιοχή Λάγγουρα στην Πάτρα, όπου πρόσφατα εντόπισε περίπου 15 εργαζόμενους, κύρια σιδεράδες, να δουλεύουν κάτω από επικίνδυνες και ανασφαλείς συνθήκες.

Το σωματείο ζήτησε την άμεση παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας, καταγγέλλοντας τις επικίνδυνες συνθήκες, για να ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες και να παρθούν μέτρα. Κάλεσε κάθε εργαζόμενο να καταγγέλλει οποιαδήποτε ανασφαλή, επικίνδυνη εργασία, απουσία μέτρων υγείας και ασφάλειας, ενώ απαιτεί τη σύσταση μεικτής επιτροπής ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα στον νομό. Πρόκειται για αίτημα που προβλέπεται από τη νομοθεσία, και το οποίο έχει κατατεθεί από την πλευρά του εδώ και έναν χρόνο (στην Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία), όμως με ευθύνη της Διοίκησης του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, που αποφεύγει να ορίσει αντιπρόσωπό του για τη διενέργεια ελέγχων, δεν υλοποιείται.

Στην Εύβοια

Δυναμικά, με περιοδείες στα εργοτάξια και τα γιαπιά της περιοχής, δίνει τη μάχη και το Συνδικάτο Οικοδόμων Εύβοιας για την επιτυχία της απεργίας, καλώντας σε κλιμάκωση της πάλης. Παράλληλα απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργιακή συγκέντρωση, τη μέρα της απεργίας, στις 10 π.μ., στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας.