ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Παραιτήθηκε ο υπουργός Αμυνας

Παραιτήθηκε χθες ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις σφοδρές αντιθέσεις μέσα στο βρετανικό κεφάλαιο που αναταράσσουν τη βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών του Κιρ Στάρμερ, ιδιαίτερα εν μέσω πολεμικής προπαρασκευής.

Ο Χίλι διαφώνησε με την κυβέρνηση για τη «μικρή» αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, δηλώνοντας πως η εκδοχή του πολυαναμενόμενου σχεδίου αμυντικών επενδύσεων (DIP) που είδε τη Δευτέρα θα οδηγήσει σε «μόλις» 2,68% του ΑΕΠ έως το 2030, ενώ σύμφωνα με την απόφαση του ΝΑΤΟ, θα έπρεπε να είναι στο 3,5%.

Επέκρινε την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, επειδή δεν είναι «πρόθυμη» να παράσχει περισσότερες δαπάνες για στρατιωτικούς σκοπούς και τον Στάρμερ επειδή δεν είναι πρόθυμος να την παρακάμψει.

Οπως είπε, παραιτείται επειδή οι στρατιωτικές δαπάνες δεν είναι επαρκείς και, βάσει αυτών των σχεδίων, θα πρέπει να λάβει αποφάσεις που θα μπορούσαν να κάνουν τη Βρετανία «λιγότερο ασφαλή».

Υπενθύμισε τα λόγια του Στάρμερ την περασμένη εβδομάδα: «Σύμφωνα με την εκτίμησή μας από τις υπηρεσίες πληροφοριών, και την εκτίμηση άλλων χωρών στο ΝΑΤΟ, θα μπορούσε να υπάρξει επίθεση από τη Ρωσία στο ΝΑΤΟ ήδη από το 2030».