ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Συνεχίστηκαν οι συγκεντρώσεις ακροδεξιών στη Βόρεια Ιρλανδία

Συνεχίστηκαν για δεύτερη μέρα το βράδυ της Τετάρτης οι ρατσιστικές συγκεντρώσεις και επιθέσεις από ακροδεξιές ομάδες στο Μπέλφαστ και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας, μετά την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό σε Βρετανό, βίντεο της οποίας εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παροτρύνσεις για «διαδηλώσεις» είχαν κάνει ακροδεξιοί πολιτικοί, όπως ο Νάιτζελ Φάρατζ του Reform UK, ο Ρούπερτ Λόου του Restore Britain, ο ινφλουένσερ Τόμι Ρόμπινσον (το αληθινό του όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ - Λένον) και ο Αμερικανός μεγαλοεπιχειρηματίας Ιλον Μασκ.

Χαρακτηριστική της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη Βόρεια Ιρλανδία είναι η άμεση επιστράτευση ακόμα 200 αστυνομικών από άλλα σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ φορτισμένη το βράδυ της Τετάρτης στο Μπέλφαστ, όπου πολλά καταστήματα και εστιατόρια παρέμειναν κλειστά, ενώ οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης ήταν έρημοι.

Στο κέντρο του Μπέλφαστ δεν σημειώθηκαν βιαιότητες, σε αντίθεση με χθες που έγιναν πογκρόμ σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα μεταναστών ή προσφύγων. Συνολικά λίγες εκατοντάδες ακροδεξιοί συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ.

Βιαιότητες εναντίον μεταναστών σημειώνονται και σε άλλα σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως έγινε κατά τη συγκέντρωση δεκάδων ατόμων προχθές το βράδυ στη Σκωτία, έξω από ξενοδοχείο στο Γκρίνοκ το οποίο φιλοξενεί αιτούντες άσυλο, όπου συνελήφθησαν δύο άτομα και τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί.