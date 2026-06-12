ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ.- Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, ήταν το αποτέλεσμα δυστυχήματος στην Ολλανδία, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ομάδα ποδηλατών κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής. Το δυστύχημα σημειώθηκε χτες το μεσημέρι σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβαρντε, στην επαρχία Ζίλαντ. Ενα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα και σε δύο συνοδούς κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκδρομής. Αλλα τέσσερα παιδιά που τραυματίστηκαν βαριά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ψευδής συναγερμός ήταν τελικά ένα περιστατικό επικίνδυνων υλικών που οδήγησε σε lockdown στο Πεντάγωνο χτες, σύμφωνα με το CNN. Το κτίριο τέθηκε σε lockdown, εκκενώθηκαν αρκετοί όροφοι, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης φορούσαν πλήρεις μάσκες αερίων και στολές προστασίας από χημικές ουσίες.