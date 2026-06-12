ΤΟΥΡΚΙΑ

Βαθαίνει το εσωκομματικό ρήγμα στο CHP

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σοσιαλδημοκρατικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP) στην Τουρκία, όπου οι εσωκομματικές διαφωνίες αποκτούν χαρακτηριστικά όλο και πιο άμεσης ενδοαστικής αντιπαράθεσης. Μετά τη δικαστική απόφαση με την οποία ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ουσιαστικά επαναδιορίστηκε στην ηγεσία του και ακυρώθηκε το συνέδριο του 2023, χτες η πτέρυγα που πρόσκειται στον καθαιρεθέντα πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ (ο οποίος είχε εκλεγεί στο τελευταίο συνέδριο) παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή.

Πρόκειται για τα 28 από τα 57 μέλη της Επιτροπής, που με την απόφασή τους αυτή άνοιξαν τον δρόμο για σύγκληση συνεδρίου μέσα σε 45 μέρες, όπως τουλάχιστον προβλέπεται «κανονικά».

Είχε προηγηθεί, προχτές, παρέμβαση του Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος παρέπεμψε 9 από τους βουλευτές του CHP, υποστηρικτές του Οζέλ, στο πειθαρχικό συμβούλιο του κόμματος με αίτημα την οριστική διαγραφή τους. Οι συγκεκριμένοι βουλευτές απομακρύνθηκαν από όλα τα κομματικά πόστα, με το στρατόπεδο Οζέλ να καταγγέλλει «παράνομες αποφάσεις» και να κάνει λόγο για «διορισμένη ηγεσία, χωρίς λαϊκή εντολή». Μάλιστα κυκλοφόρησε και σχετική ανακοίνωση όπου αναφέρεται ότι «το CHP θα διοικείται από τους εκλεγμένους και όχι από επιτρόπους», και καταγγέλλεται σχέδιο δημιουργίας ενός «παράλληλου CHP».

Οι διεργασίες στο μεγαλύτερο κόμμα της κεμαλικής αντιπολίτευσης φουντώνουν ενώ η προσοχή των επιτελείων και του συγκεκριμένου αστικού κόμματος επικεντρώνεται στο πώς το τουρκικό κεφάλαιο θα αναβαθμίσει τη θέση του στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Σχολιάζοντας την κατάσταση στην περιοχή μετά τη νέα στρατιωτική συμφωνία Γαλλίας - Κύπρου, ο αντιπρόεδρος του CHP και απόστρατος υποναύαρχος Γιανκί Μπαγτζίογλου υποστήριξε ότι η γαλλική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο αποκτά μόνιμο και θεσμικό χαρακτήρα και επηρεάζονται άμεσα η ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ζητήματα θαλάσσιων ζωνών και η συνολική περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Αναφέρθηκε δε στο υπό σχεδιασμό «East Med Energy Center» που προωθούν ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ και το οποίο θα δραστηριοποιείται στην προστασία ενεργειακών υποδομών, στην ασφάλεια των θαλάσσιων ενεργειακών διαδρομών, στην κυβερνοασφάλεια, στην προστασία κρίσιμων υποδομών και στον συντονισμό περιφερειακών ενεργειακών και αμυντικών δράσεων.

«Παγώνει» η κόντρα Ουάσιγκτον - Halkbank

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, προχτές το αμερικανικό ΥΠΕΞ ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει την ποινική υπόθεση εναντίον της κρατικής τουρκικής τράπεζας Halkbank, λέγοντας ότι δεν έχει πρόθεση να ασκήσει δικαστικές διώξεις σε βάρος της. Τον Μάρτη η Halkbank και η αμερικανική κυβέρνηση είχαν συμφωνήσει να «λήξουν» τη μακρά δικαστική τους διαμάχη, που ξεκίνησε όταν επί της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ η τουρκική εταιρεία είχε κατηγορηθεί ότι βοηθά το Ιράν να παρακάμψει αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει υποστηρίξει ότι η άρση των διώξεων κατά της Halkbank θα προωθήσει το συμφέρον των ΗΠΑ να μειωθεί η υποστήριξη προς το Ιράν, με δεδομένο ότι η συμφωνία απαγορεύει στην τράπεζα να κάνει συναλλαγές που ωφελούν το Ιράν. Ακόμα, η συμφωνία ζητά επανεξέταση των κυρώσεων σε βάρος της τράπεζας και προβλέπει εποπτεία της συμμόρφωσής της με τη νομοθεσία που απαγορεύει το ξέπλυμα χρημάτων. Ας καταγραφεί ότι η Halkbank έχει προσλάβει την αμερικανική εταιρεία «Ernst & Young» για να αξιολογήσει τις πολιτικές συμμόρφωσής της.

Σημειωτέον, η Halkbank έχει υποστηρίξει ότι επειδή μεγάλο μέρος των μετοχών της ανήκει στο τουρκικό κράτος, πρέπει να έχει ασυλία έναντι νομικών προσφυγών σε ξένα δικαστήρια.