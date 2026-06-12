ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

Το υψηλό κόστος ζωής υπονομεύει βασικά δικαιώματα

Στην πολεμική οικονομία της Ευρωένωσης σχεδόν 1,3 εκατ. άνθρωποι δεν είχαν σταθερή κατοικία το 2025

Το υψηλό κόστος ζωής που «κατατρώει» όχι μόνο το εισόδημα, αλλά και βασικά δικαιώματα των Ευρωπαίων εργαζομένων, καταγράφει ακόμα και η ετήσια έκθεση του

«Σε ολόκληρη την ΕΕ οι άνθρωποι υφίστανται πιέσεις στην καθημερινότητά τους λόγω της παρατεταμένης κρίσης κόστους ζωής», δήλωσε η διευθύντρια του FRA Σίρπα Ραούτιο.

Ενδεικτικά: Οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 53,4% σε όλη την ΕΕ από το 2015 έως το 2024, ενώ το ίδιο διάστημα τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 16,8%.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων που εργάζονται με τους άστεγους (Feantsa), 1,287 εκατ. άνθρωποι στην ΕΕ δεν είχαν μόνιμη κατοικία το 2025.

«Το απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον και οι πόλεμοι που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν επιπτώσεις και εδώ, σε εμάς, κυρίως στο αίσθημα ασφάλειας και ευημερίας των λαών», ανέφερε η επικεφαλής του FRA.

Βέβαια σε αυτούς τους πολέμους συμμετέχει ενεργότατα η ΕΕ, για λογαριασμό του ευρωενωσιακού κεφαλαίου και σε περίοδο πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας, ενώ στο λεγόμενο πρόγραμμα «Rearm Europe» διατίθενται 850 δισ. ευρώ, κονδύλια που στερούνται τα λαϊκά στρώματα. Αλλά αυτά δεν αναφέρονται στις ευρωενωσιακές εκθέσεις, που παρουσιάζουν την κούρσα εξοπλισμών ως ...ευκαιρία.

Μια άλλη μεγάλη τάση που καταγράφεται στην έκθεση για το 2025 είναι «η ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων που αφορούν την εργασία και τα οποία επηρεάζουν τους εργαζόμενους από τρίτες χώρες», με ένταση της εκμετάλλευσης παρά τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις και επιδείνωση των όρων εργασίας για τους μετανάστες.

Η έκθεση αφορά το σύνολο των 27 χωρών - μελών της ΕΕ καθώς και την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία.