ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΦΑΜΑΡ»

Νέες στάσεις εργασίας για τη Συλλογική Σύμβαση

Αποφασιστική συνέχεια στον αγώνα τους για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση δικαιωμάτων δίνουν οι εργαζόμενοι και το σωματείο τους στις εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομηχανίας «ΦΑΜΑΡ», προχωρώντας σε νέες 3ωρες στάσεις εργασίας, σήμερα Παρασκευή και τη Δευτέρα 15 Ιούνη.

Το σωματείο χαιρετίζει τη συμμετοχή των συναδέλφων στις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος, όπως την 3ωρη στάση εργασίας την προηγούμενη Παρασκευή, σημειώνοντας ότι η διοίκηση της «ΦΑΜΑΡ», την ώρα που «η εταιρεία καταγράφει χρόνο με τον χρόνο αύξηση τζίρου, κέρδη και επενδύσεις εκατομμυρίων, απολαμβάνει εκατομμύρια ευρώ από χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ταμείου Ανάκαμψης, επιμένει να καταδικάζει τους εργαζόμενους σε απώλεια εισοδήματος και μισθούς που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες μας».

Τονίζει ότι οι εργαζόμενοι, που παράγουν τον πλούτο της εταιρείας, δεν αποδέχονται τις αυξήσεις ψίχουλα του 2% που δίνει η εργοδοσία και την καθημερινή τους φτωχοποίηση. Ενώ, απέναντι στις προσπάθειες διάσπασης και διαχωρισμού των εργαζομένων με κάτι «μπόνους» καλεί σε αποφασιστική συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις.