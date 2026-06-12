Παρασκευή 12 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ «NOTOS»
Κανένας εργαζόμενος να μη θυσιαστεί για την εργοδοσία

Συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους δίνουν οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία στα «Notos», συμμετέχοντας στη στάση εργασίας που προκήρυξε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων για σήμερα, από 10 π.μ. μέχρι 2 μ.μ., με συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά (Καλυφτάκη 5). Ανάλογες δράσεις θα γίνουν στα πολυκαταστήματα του ομίλου σε όλη τη χώρα.

Οι εργαζόμενοι εναντιώνονται στα σχέδια της εταιρείας και στην απόφασή της να πετάξει εκατοντάδες εργαζόμενους στον δρόμο, τόσο στην ίδια την εταιρεία όσο και εκείνους που δουλεύουν στα διάφορα «κόρνερ» από άλλους ομίλους, μετά το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος στην οδό Αιόλου στην Αθήνα.

Ολα αυτά ενώ η εταιρεία συνεχίζει τις μπίζνες της σε άλλες εγκαταστάσεις και προχωρά σε ωμό εκβιασμό, ώστε να μπορέσει να ξεφορτωθεί εργαζόμενους που δούλευαν στην εταιρεία για 15 και 20 χρόνια.

«Οι εξελίξεις στα "Notos" πρέπει να γίνουν υπόθεση των εργαζομένων σε όλο τον κλάδο, καθώς ήταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που με την αγωνιστική τους στάση την προηγούμενη περίοδο αποτέλεσαν παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους», υπογραμμίζει η ΟΙΥΕ στο κάλεσμά της.

Μήνυμα στήριξης της κινητοποίησης στέλνει και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας (ΣΕΑ), που στο κάλεσμά του για τη στάση εργασίας σημειώνει: «Τώρα είναι η ώρα οι εργαζόμενοι του πολυκαταστήματος να θέσουν τους δικούς τους όρους! Ο αγώνας που δόθηκε το προηγούμενο διάστημα στον χώρο, και έδωσε ελπίδα και ανάταση σε όλο τον κλάδο του Εμπορίου, δεν έχει τελειώσει».

    

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