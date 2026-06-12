Παρασκευή 12 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου

Απεργούν σήμερα Παρασκευή το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ασύλου και Αρχής Προσφυγών του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα και την ουσιαστική προστασία του δικαιώματος στο άσυλο. Στη διάρκεια της απεργίας θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις διαμαρτυρίας στο υπουργείο στις 10.30 π.μ. για την Αττική, και στα κατά τόπους γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου.

Τα δύο σωματεία εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στα δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία το προωθούμενο νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Ασυλο. Ακόμα, σημειώνουν ότι η Υπηρεσία Ασύλου και η Αρχή Προσφυγών συνεχίζουν να λειτουργούν υποστελεχωμένες, αλλά με διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις, οδηγώντας στην εντατικοποίηση της εργασίας και στην επαγγελματική εξουθένωση.

Απαιτούν ενίσχυση της Υπηρεσίας με επαρκές μόνιμο προσωπικό, μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έχουν δικαιωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια, άμεση καταβολή των επί σειρά ετών οφειλόμενων αναδρομικών στους συμβασιούχους, διασφάλιση ανθρώπινων και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας, ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής, τερματισμό της εντατικοποίησης, ενίσχυση της διερμηνείας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κ.ά.

Απεργία σήμερα πραγματοποιεί και το Σωματείο Εργαζομένων ΜΚΟ, με σύνθημα «Καμία απόλυση - Κανένα παιδί στην αστεγία», καλώντας σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

    

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