ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο «φουλ» οι μηχανές για την κλαδική απεργία

Στις 24 Ιούνη, καταμεσής της σεζόν, η μάχη για τις τοπικές ΣΣΕ | Νέα κινητοποίηση χθες σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Στο «φουλ» είναι οι μηχανές του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού για την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας στις 24 Ιούνη, με καθημερινό πρόγραμμα περιοδειών και παρεμβάσεων. Ετσι, με την ώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων στη Γενική Συνέλευση, το Συνδικάτο προχώρησε χθες σε νέα κινητοποίηση στο ξενοδοχείο «Electra Rythm», στο κέντρο της Αθήνας, απαιτώντας να παρθεί πίσω η άδικη και εκδικητική απόλυση συναδέλφου τους ο οποίος πρωτοστατούσε στην οργάνωση των εργαζομένων και στις διεκδικήσεις τους, απέναντι στις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη κινητοποίηση περίμενε τους συγκεντρωμένους η αστυνομία, σε ρόλο εκπροσώπου της εργοδοσίας, επιβεβαιώνοντας πως αυτό που τελικά φοβίζει είναι η οργανωμένη απάντηση, η μη αποδοχή των συνθηκών σκλαβιάς.

Αλλωστε από την περιοδεία που πραγματοποίησε το Συνδικάτο επιβεβαιώνεται πως οι εργαζόμενοι έχουν καταλάβει καλά ότι ο συνάδελφός τους απολύθηκε εκδικητικά, εξαιτίας της δράσης και της παρέμβασής του. Παράλληλα επιβεβαίωσαν τις άθλιες συνθήκες με τις οποίες εργάζονται, με τις καμαριέρες να γίνονται καθαρίστριες και αντίστροφα, τα διαλείμματα να είναι εκτός εργάσιμου χρόνου, ενώ η άδεια και το ρεπό κόβονται εξαιτίας της σεζόν.

«Δεν βγαίνει η δουλειά», καταμαρτυρούν οι ίδιοι, με την εργοδοσία να αρνείται να προσλάβει προσωπικό, την ίδια στιγμή που ιδιοκτήτες μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στην Αττική που είναι ταυτόχρονα και εφοπλιστές βλέπουν τα κέρδη να εκτοξεύονται από τις μπίζνες, ενώ καλούν τους εργαζόμενους να πληρώσουν το μάρμαρο της αβεβαιότητας από την εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

«Δεν θα περάσει, όλοι στην απεργία», σημειώνει το Συνδικάτο, προτάσσοντας διεκδικήσεις για υπογραφή τοπικής ΣΣΕ στην Αθήνα, και καλεί στην απεργία στις 24 Ιούνη με προσυγκέντρωση στις 10 π.μ. στα γραφεία της Ενωσης Ξενοδόχων, ενώ η απεργιακή συγκέντρωση θα καταλήξει έξω από το «Electra».

Σε άλλες περιοχές

Σε ξενοδοχεία της Δυτικής Αχαΐας και στο Ρίο περιόδευσε το τοπικό Σωματείο Επισιτισμού - Τουρισμού, ενώ σήμερα θα βρεθεί σε αντίστοιχα συγκροτήματα στην Πάτρα, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις του και τις επόμενες μέρες.

Τις περιοδείες του συνεχίζει και το κλαδικό Συνδικάτο Τουριστικών Επαγγελμάτων Κεφαλονιάς - Ιθάκης, αναδεικνύοντας μια σειρά εργοδοτικές αυθαιρεσίες, που περιλαμβάνουν απαράδεκτες συμπεριφορές (προσβλητικές, υποτιμητικές και υβριστικές) σε ξενοδοχεία, έως και απολύσεις μέσα στη σεζόν, ακόμα και σπάζοντας με το «έτσι θέλω» συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Μόνο την τελευταία βδομάδα υπήρξε αναίτια απόλυση εργαζόμενης σε γνωστό πολυτελές κατάλυμα του Λουρδά, η οποία βρέθηκε στο νησί για σεζόν από τη Βόρεια Ελλάδα και πετάχτηκε στον δρόμο επειδή βρέθηκαν φτηνότερα εργατικά χέρια από δουλεμπορικά γραφεία. Για το τελευταίο συμβάν το Σωματείο προχώρησε σε παρέμβαση στην εργοδοσία, απαιτώντας την επιστροφή της εργαζόμενης στη δουλειά της, ενώ κατέθεσε και σχετική αναφορά στην Επιθεώρηση Εργασίας απαιτώντας την καταβολή της μισθοδοσίας της.

Την ίδια ώρα η εργοδοσία πιέζει ακόμα και για οικειοθελείς αποχωρήσεις, όπως οδηγού τουριστικού λεωφορείου από αντίστοιχη επιχείρηση, ενώ πλήθος είναι οι καταγγελίες ιδιαίτερα γυναικών και μεταναστών από τις Φιλιππίνες και το Μπαγκλαντές που εργάζονται σε ξενοδοχεία και καταστήματα Εστίασης σε Σάμη, Τραπεζάκι, Πόρο κ.α. Το Σωματείο καλεί σε οργάνωση της πάλης σε κάθε χώρο, κανένας να μην αντιμετωπίζει μόνος του την εργοδοσία, και συνεχίζει τις περιοδείες του, ενώ ανακοίνωσε και απεργιακή συγκέντρωση στις 24 του μήνα, διεκδικώντας όλα όσα έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι σήμερα.