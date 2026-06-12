ΔΑΣ ΟΤΑ

Συνεχίζουμε τη μάχη για μόνιμη και σταθερή δουλειά, κόντρα στην εργασιακή ομηρία

Ο αγώνας για το δικαίωμα στη δουλειά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη «και μπορούμε να αποσπάσουμε ακόμα περισσότερα για τη μονιμοποίηση των συναδέλφων», τονίζει η ΔΑΣ ΟΤΑ με αφορμή το νέο σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση για τους συμβασιούχους των παιδικών σταθμών.

Στην κατεύθυνση συνέχισης του αγώνα, στη χθεσινή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ ΟΤΑ η ΔΑΣ πρότεινε η κηρυγμένη για σήμερα απεργία να αξιοποιηθεί για να γίνουν συνελεύσεις σε κάθε δημαρχείο, να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και να ληφθούν συλλογικά αποφάσεις για τη συνέχιση της πάλης, ώστε να μη μείνει κανένας εργαζόμενος εκτός. Ακόμα, να ζητηθεί συνάντηση με το υπουργείο για να διευκρινιστούν τα τρία ζητήματα που θέτει (βλ. παρακάτω).

Τελικά το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αναστολή της απεργίας.

Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους

Η ΔΑΣ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι με τη μεγαλειώδη κινητοποίηση των χιλιάδων εργαζομένων στις 24 Απρίλη «δώσαμε σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι συνάδελφοι των δομών με συμβάσεις ΕΣΠΑ δεν είναι ούτε αόρατοι ούτε αναλώσιμοι. Κάτω από την πίεση των αγώνων μας ακολούθησαν σειρά προσχεδίων και μόλις χτες μας κοινοποιήθηκε το συνολικό νομοσχέδιο για τον Νέο Κώδικα των ΟΤΑ, όπου περιλαμβάνονται και πλήθος εργασιακών θεμάτων».

Οι αλλαγές που αφορούν τους εργαζόμενους είναι οι εξής:

- Εργαζόμενοι συμβασιούχοι με κάθε σχέση εργασίας, οι οποίοι από 1η Γενάρη 2023 και μέχρι τη «δημοσίευση του παρόντος» νόμου έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον διετή απασχόληση σε συγκεκριμένες ειδικότητες, εξαιρούνται από τη διάταξη Βορίδη. Δηλαδή, εφόσον προσφύγουν στα δικαστήρια για να παραμείνουν στην εργασία και δικαιωθούν, οι δημοτικές αρχές δεν υποχρεούνται να κάνουν έφεση κατά της θετικής για τους εργαζόμενους δικαστικής απόφασης. Ούτε είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπροσώπων των υπουργείων στις δίκες αυτές, όπως προέβλεπε προηγούμενο σχέδιο της κυβέρνησης για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αφορά τους εργαζόμενους στις κοινωνικές, τεχνικές, πολιτιστικές και ανταποδοτικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες Πρασίνου και Αθλητισμού.

- Οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι στους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς θα συμμετέχουν στη διαδικασία προκήρυξης θέσεων με ειδική μοριοδότηση.

Απαιτούνται επιπλέον αλλαγές

Ωστόσο - επισημαίνει η ΔΑΣ - υπάρχουν «πολλές βολικές ασάφειες», ενώ «στον αέρα» βρίσκονται εργαζόμενοι σε Νομικά Πρόσωπα, όπως στα Κέντρα Πρόληψης και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης - Αποχέτευσης.

Με δεδομένο ότι υπάρχει ένας συνολικότερος αντιδραστικός σχεδιασμός της κυβέρνησης για την Τοπική Διοίκηση, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη διατήρηση διάταξης στο Σύνταγμα η οποία απαγορεύει τη μετατροπή των συμβασιούχων σε μόνιμους, «θεωρούμε ότι πρέπει να εντείνουμε τον αγώνα για να κατοχυρωθούν αλλαγές» κυρίως σε τρεις άξονες:

1. Να διασφαλιστεί ότι θα δημιουργηθούν στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας και θα προκηρυχθούν τόσες θέσεις τουλάχιστον όσες και οι θέσεις των εργαζομένων που δουλεύουν σήμερα στους δήμους, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης και προϋπηρεσίας. Ούτε μία λιγότερη. Για να διασφαλιστεί αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η κρατική χρηματοδότηση για τους μισθούς τους, όπως συνέβη στην προκήρυξη για το «Βοήθεια στο Σπίτι». Σε κάθε άλλη περίπτωση η κάθε δημοτική αρχή θα μετράει το «κόστος».

2. Να διασφαλιστεί ότι οι συνάδελφοι που εργάζονται σήμερα στους δήμους και δεν θα μονιμοποιηθούν με το παρόν σχέδιο θα συνεχίσουν να δουλεύουν και μετά το 2027, και αναλόγως θα εξεταστεί η μονιμοποίησή τους το επόμενο διάστημα (Κοινωνικές δομές, ΚΔΑΠ, Κέντρα Πρόληψης κ.λπ.).

3. Η κατάργηση της διάταξης Βορίδη να ισχύει όχι μόνο για τους εργαζόμενους στις κοινωνικές, τεχνικές, πολιτιστικές και ανταποδοτικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες Πρασίνου και Αθλητισμού, αλλά και για τις υπόλοιπες κατηγορίες συμβασιούχων, όπως σχολικές καθαρίστριες, φύλακες, διοικητικό προσωπικό και εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Υδρευσης και Πολιτικής Προστασίας.