ΠΓΝΠ ΡΙΟΥ - ΠΑΤΡΑ

Εργαζόμενοι απαίτησαν την ένταξή τους στα ΒΑΕ

Κάλεσαν και το Σωματείο τους να αναλάβει δράση

Σε κινητοποίηση στην πύλη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ του Ρίου) προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης υγειονομικοί, απαιτώντας την ένταξη των επαγγελμάτων τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Απαντώντας και στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που προβλέπει την εξαίρεση από τα ΒΑΕ χιλιάδων εργαζομένων στο σύστημα Υγείας οι οποίοι εργάζονται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, όπως παρασκευαστές, φυσιοθεραπευτές κ.ά., με πρωτοβουλία τους συγκεντρώθηκαν στην κεντρική είσοδο, ενώ κάλεσαν και το Σωματείο στο ΠΓΝΠ να σταθεί στο πλευρό τους, στηρίζοντας τον αγώνα τους.

Τις ευθύνες της πλειοψηφίας (ΠΑΣΚ - ΔΑΚ) ανέδειξε η ΔΑΣ Υγειονομικών, καθώς οι δυνάμεις αυτές, κόντρα στα δίκαια αιτήματα του προσωπικού, συντάσσονται με τις κυβερνητικές επιλογές.

Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκε αντιπροσωπεία της διοίκησης της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας (ΕΙΝΑ) με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Χρήστο Δάβουλο, πραγματοποιώντας παρέμβαση και καλώντας σε κοινή πάλη.

Στην κινητοποίησή τους οι εργαζόμενοι απαίτησαν επίσης να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Σωματείου, για ενημέρωση σχετικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα αλλά και προγραμματισμό δράσης.