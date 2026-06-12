Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των δικαστικών υπαλλήλων

Τη στήριξη του ΚΚΕ στον δίκαιο αγώνα των δικαστικών υπαλλήλων εκφράζει η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, με αφορμή τη μεγάλη προχθεσινή απεργία τους.

Οπως αναφέρει η βουλευτής του Κόμματος, «τα αιτήματά τους για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, αύξηση των αποδοχών τους, κάλυψη των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες και πληρωμή της εργασίας που παρέχουν τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες είναι δίκαια και πρέπει άμεσα να ικανοποιηθούν.

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο πλευρό τους στους δρόμους του αγώνα, αλλά και μέσα στη Βουλή.

Με παρεμβάσεις για ζητήματα που αφορούν τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν στις δικαστικές υπηρεσίες, αλλά και για την αύξηση των αποδοχών των δικαστικών υπαλλήλων.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει - ήδη δύο φορές - τροπολογία για την επαναχορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών που καταργήθηκε το 2011 από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και έκτοτε καμία κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει το δίκαιο αυτό αίτημα. Οπως βεβαίως και την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.

Η αποφασιστικότητα και η μαχητικότητα των δικαστικών υπαλλήλων είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην κυβέρνηση που έχει επιλέξει - στα χνάρια και των προηγούμενων - να κλείνει αυτιά και μάτια στα αιτήματα των εργαζομένων, που με πολύ κόπο κρατούν όρθιες τις δικαστικές υπηρεσίες. Είναι προσηλωμένη στην εφαρμογή διαρκώς νέων μέτρων για μια δικαιοσύνη όλο και πιο φιλική και αποτελεσματική για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα κέρδη της, όλο και πιο εχθρική και απλησίαστη για την εργατική τάξη και όλο τον λαό.

Σε ένα τέτοιο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης τα δικαιώματα και οι ανάγκες των εργαζομένων στον χώρο της Δικαιοσύνης θυσιάζονται στον βωμό της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων.

Το ΚΚΕ αντιπαλεύει αυτή την πολιτική και με κάθε τρόπο και μέσο θα συνεχίσει να στηρίζει τον αγώνα των δικαστικών υπαλλήλων!».