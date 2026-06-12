ΕΝΩΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Να πάψουν οι διώξεις και η τρομοκρατία των βιοπαλαιστών αγροτών

«

Οι αγώνες των αγροτών είναι αγώνες επιβίωσης και ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπίζονται»: Το μήνυμα αυτό έστειλε αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) με χθεσινή της παρέμβαση στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας, με αφορμή τις πολλαπλές κλήσεις σε απολογία τις οποίες πήραν αγρότες που πρωτοστάτησαν στην πάλη για να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους.

Μέλη της διοίκησης της ΕΟΑΣΚ βρέθηκαν εκεί απαιτώντας να σταματήσουν άμεσα αυτές οι διαδικασίες διώξεων των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, καθώς και να φέρει άμεσα η κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση για παύση τους και παραγραφή σχετικών αδικημάτων.

Σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση με την εισαγγελέα ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, τόνισε πως «τα οξυμένα προβλήματά μας μας οδηγούν να μην μπορούμε να επιβιώσουμε, αλλιώς δεν θα ήμασταν στους δρόμους. Είναι αγώνες ζωής, επιβίωσης, δεν εξυπηρετούν τίποτα άλλο και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται».

Ξεκαθάρισε ότι «ο αγώνας μας θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο, απαιτώντας να παραγραφούν όλα τα "αγροτοδικεία" και να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας».

Στο πλευρό της ΕΟΑΣΚ, εκφράζοντας τη στήριξή της, βρέθηκε αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας με επικεφαλής τον πρόεδρο του, Γιώργο Βλάχο, ο οποίος τόνισε ότι το δίκαιο των αιτημάτων των αγροτών είναι αδιαμφισβήτητο και και ότι αν αυτά ικανοποιούνταν, δεν θα υπήρχε λόγος να βρίσκονται στους δρόμους.