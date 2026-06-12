Παρασκευή 12 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Να πάψουν οι διώξεις και η τρομοκρατία των βιοπαλαιστών αγροτών

Παρέμβαση στην εισαγγελέα Πρωτοδικών χθες με αφορμή τις πολλαπλές κλήσεις σε απολογία

«

Οι αγώνες των αγροτών είναι αγώνες επιβίωσης και ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπίζονται»: Το μήνυμα αυτό έστειλε αντιπροσωπεία της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) με χθεσινή της παρέμβαση στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας, με αφορμή τις πολλαπλές κλήσεις σε απολογία τις οποίες πήραν αγρότες που πρωτοστάτησαν στην πάλη για να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους.

Μέλη της διοίκησης της ΕΟΑΣΚ βρέθηκαν εκεί απαιτώντας να σταματήσουν άμεσα αυτές οι διαδικασίες διώξεων των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, καθώς και να φέρει άμεσα η κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση για παύση τους και παραγραφή σχετικών αδικημάτων.

Σε δηλώσεις του μετά την συνάντηση με την εισαγγελέα ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, τόνισε πως «τα οξυμένα προβλήματά μας μας οδηγούν να μην μπορούμε να επιβιώσουμε, αλλιώς δεν θα ήμασταν στους δρόμους. Είναι αγώνες ζωής, επιβίωσης, δεν εξυπηρετούν τίποτα άλλο και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται».

Ξεκαθάρισε ότι «ο αγώνας μας θα συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο, απαιτώντας να παραγραφούν όλα τα "αγροτοδικεία" και να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματά μας».

Στο πλευρό της ΕΟΑΣΚ, εκφράζοντας τη στήριξή της, βρέθηκε αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας με επικεφαλής τον πρόεδρο του, Γιώργο Βλάχο, ο οποίος τόνισε ότι το δίκαιο των αιτημάτων των αγροτών είναι αδιαμφισβήτητο και και ότι αν αυτά ικανοποιούνταν, δεν θα υπήρχε λόγος να βρίσκονται στους δρόμους.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σταθμός για την κλιμάκωση της πάλης η Πανελλαδική Σύσκεψη στις 23 Νοέμβρη (2025-11-15 00:00:00.0)
«Θα παλέψουμε για να ζήσουμε στον τόπο μας» (2023-09-16 00:00:00.0)
Σήμερα η σύσκεψη για την οργάνωση νέων κινητοποιήσεων (2020-01-03 00:00:00.0)
Συνάντηση με το Μπλόκο του Προμαχώνα (2016-01-19 00:00:00.0)
Αγροτικό συλλαλητήριο αύριο στην Καρδίτσα (2014-11-26 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Στο «φουλ» οι μηχανές για την κλαδική απεργία
Στα κάτεργα της εργοδοσίας σακατεύονται κάθε μέρα οι οικοδόμοι
«Πρωτοπορεί» με ...πέντε διαφορετικά μοντέλα «διευθέτησης» του εργάσιμου χρόνου!
Κλιμάκωση της δράσης, πλατιά αλληλεγγύη απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας
Συνεχίζουμε τη μάχη για μόνιμη και σταθερή δουλειά, κόντρα στην εργασιακή ομηρία
Οργάνωση στα σωματεία, πάλη για ΣΣΕ και για αναβάθμιση των υπηρεσιών, κόντρα στην εμπορευματοποίηση
 Κανένας εργαζόμενος να μη θυσιαστεί για την εργοδοσία
 Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου
 Εργαζόμενοι απαίτησαν την ένταξή τους στα ΒΑΕ
 Με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ για να αλλάξει «ράγα» το σωματείο!
 Αποκούμπι για τους μικρούς επαγγελματίες του κλάδου
 Κάλεσμα κλιμάκωσης στα σωματεία
 Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των δικαστικών υπαλλήλων
 Νέες στάσεις εργασίας για τη Συλλογική Σύμβαση
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ