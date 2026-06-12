ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αποκούμπι για τους μικρούς επαγγελματίες του κλάδου

Με τη συμμετοχή 104 επαγγελματιών πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη της πρώτης διοίκησης της νεοσύστατης Ενωσης Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας, που φιλοδοξεί να εκφράσει τους μικρούς επαγγελματίες του κλάδου στην Αθήνα.

Η Ενωση απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες της εστίασης, από καφέ, μπαρ και εστιατόρια μέχρι τυροπιτάδικα και άλλες μικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Οπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες που μπήκαν μπροστά για τη συγκρότησή της, η ανάγκη αυτή προέκυψε από τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και από την έλλειψη ενός αντίστοιχου σωματείου που να καλύπτει τη μητροπολιτική Αθήνα.

«Η ανάγκη οργάνωσης προέκυψε από τα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι», σημειώνει στον «Ριζοσπάστη» ο Δημήτρης Κάτσαρος, εκλεγμένο στο νέο ΔΣ της Ενωσης. Οπως εξηγεί, οι επαγγελματίες της εστίασης βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνολικά οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως η τεκμαρτή φορολόγηση, η ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος, ενώ παράλληλα έχουν να διαχειριστούν και μια σειρά από ειδικά ζητήματα του κλάδου, όπως τα πνευματικά δικαιώματα, τα δημοτικά τέλη, τα τραπεζοκαθίσματα, οι παρατάσεις μουσικής και οι αυξημένοι έλεγχοι στα καταστήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο γεγονός ότι η πολυδιαφημισμένη τουριστική ανάπτυξη δεν μεταφράζεται αυτόματα και σε βελτίωση της θέσης των μικρών επαγγελματιών. Οπως σημειώνει, μπορεί οι τουριστικές ροές να αυξάνονται, όμως το εισόδημα των μικρών επιχειρήσεων εξανεμίζεται από τη φορολογία και την ακρίβεια, ενώ μεγάλο μέρος της τουριστικής κίνησης κατευθύνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανωμένα σχήματα. «Βλέπεις την Ερμού που λάμπει, αλλά αν πας στον Κολωνό ή στα Σεπόλια, το μικρό καφενείο, η μικρή καφετέρια και το μικρό εστιατόριο έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την ακρίβεια και τη φορολογία», τονίζει χαρακτηριστικά.

Βασική προτεραιότητα της Ενωσης είναι τώρα η μαζικοποίησή της μέσα από την εγγραφή νέων μελών, επιδιώκοντας να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους επαγγελματίες της εστίασης και να ενισχύσει τη συλλογική οργάνωση και διεκδίκηση του κλάδου. Στόχος είναι να αποτελέσει πραγματικό στήριγμα για τους επαγγελματίες της εστίασης, ώστε κάθε συνάδελφος να μπορεί να απευθύνεται συλλογικά και οργανωμένα στο σωματείο του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Στις βασικές διεκδικήσεις της περιλαμβάνονται η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, η καθιέρωση αφορολόγητου ορίου, η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ενέργεια και στον καφέ, καθώς και η αντιμετώπιση του ζητήματος των πνευματικών δικαιωμάτων που επιβαρύνει σημαντικά τα μικρά καταστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ενωση έχει αποφασίσει ήδη από την πρώτη της συνέλευση τη συμμετοχή της στην κινητοποίηση που οργανώνει η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής στις 17 Ιούνη (7 μ.μ., Μοναστηράκι) μαζί με δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αυτοαπασχολούμενων, ενώ σχεδιάζει πρωτοβουλίες για τα ζητήματα των σφραγίσεων καταστημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων, επιδιώκοντας να δώσει οργανωμένη απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου.