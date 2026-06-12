ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΕΛΜΑ (ΗΣΑΠ - ΜΕΤΡΟ)

Με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ για να αλλάξει «ράγα» το σωματείο!

Στις 18 Ιούνη πρόκειται να διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου ΔΣ του ΣΕΛΜΑ, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο σωματείο στη σταθερή Συγκοινωνία (ΣΤΑΣΥ), εκπροσωπώντας εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων των γραμμών 1, 2, 3 Ηλεκτρικού και Μετρό.

Στις επερχόμενες εκλογές διασταυρώνονται δύο γραμμές, από τη μία οι ταξικές, αγωνιστικές δυνάμεις που συσπειρώνονται στη ΔΑΣ και στο ΠΑΜΕ και από την άλλη ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός.

Από τη μία δηλαδή βρισκόμαστε εκείνοι που παλεύουμε για να βρεθούν οι εργαζόμενοι στο προσκήνιο και να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να οργανώσουμε τον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, για πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις στον μισθό, μείωση του χρόνου εργασίας, για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για λήψη όλων των μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας στη δουλειά στις αστικές συγκοινωνίες και των επιβατών.

Και από την άλλη οι εκπρόσωποι της διοίκησης και της κυβέρνησης στο σωματείο, διευθυντές και στελέχη της εταιρείας, που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να ρίξουν τις απαιτήσεις των συναδέλφων, να απαξιώσουν και να εκφυλίσουν τη λειτουργία του σωματείου, αφήνοντας τον κάθε εργαζόμενο έρμαιο στις ορέξεις της διοίκησης, αναγκάζοντάς τον να αναζητά ατομικές λύσεις και κάποιον σωτήρα να του αναθέσει την τύχη του.

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Καθημερινά οι εργαζόμενοι διαπιστώνουν ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Δύο κόσμοι που έρχονται σε αντιπαράθεση. Από τη μια μεριά ο κόσμος των επιχειρηματικών ομίλων και των συμφερόντων τους, της κυβέρνησης και των ανθρώπων τους στο συνδικαλιστικό κίνημα που στηρίζουν και προωθούν τη βαρβαρότητα των πολέμων, της 13ωρης σκλαβιάς, της ακρίβειας, των χαμηλών μισθών, των εργοδοτικών εγκλημάτων και της άθλιας κατάστασης στη συγκοινωνία. Από την άλλη οι συνδικαλιστές που συσπειρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ, συγκροτούμε το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ στο σωματείο μας και μαζί με χιλιάδες εργαζόμενους, με τιμιότητα, αγωνιστικότητα, ανιδιοτέλεια παλεύουμε καθημερινά χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς μηχανισμούς για την απόσπαση όλων όσων δικαιούμαστε μέχρι να φτάσουμε στην ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας και του συστήματος που τη γεννά. Παλεύουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους, που με αυτοθυσία καθημερινά προσπαθούν να κρατήσουν τη συγκοινωνία μέσα από τεράστιες ελλείψεις και αντιξοότητες, με κίνδυνο ακόμα και της ζωής τους, αφού μετράμε δύο νεκρούς συναδέλφους μας σε 4 χρόνια.

Το διακύβευμα των εκλογών είναι αν θα κάνουμε το αποφασιστικό βήμα για να έχουμε ένα σωματείο στήριγμα σε κάθε εργαζόμενο, ένα σωματείο που δεν θα ασχολείται με μικροεξυπηρετήσεις και βολέματα. Που δεν θα κάνει εξαιρέσεις και διακρίσεις. Ενα σωματείο που θα σέβεται και θα εμπνέει τα μέλη του. Ενα σωματείο που θα είναι ο οργανωτής της πάλης μας, για να μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Που δεν θα καλλιεργεί δηλαδή την ηττοπάθεια, τον συμβιβασμό με τα ψίχουλα που μας πετάνε.

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Απευθυνόμαστε σε όλους τους συναδέλφους, γιατί η ανάγκη να αλλάξει ράγα το σωματείο μάς αφορά όλους. Καλούμε κάθε εργαζόμενο να κάνει το βήμα και να στηρίξει αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ.

Γιατί χρειαζόμαστε ΤΩΡΑ ένα σωματείο που θα μπει μπροστά και θα οργανώσει τον αγώνα ενάντια στην παραχώρηση υπηρεσιών σε εργολάβους, στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στη λογική του «κόστους - οφέλους». Που θα αντισταθεί στη συνεχώς προωθούμενη ιδιωτικοποίηση. Που μέσα από την πάλη του θα ανοίγει δρόμους και θα διαμορφώνει προϋποθέσεις συνεννόησης και συνεργασίας και με άλλα σωματεία.

Ενα σωματείο δυνατό, μαχητικό, ταξικό, που από την επόμενη μέρα θα είναι όπλο στα χέρια των εργαζομένων. Που θα παλεύει μέσα από την ενότητα όλων των εργαζομένων, με αλληλεγγύη και μαχητικότητα στοχεύοντας στον πραγματικό αντίπαλο, τη διοίκηση και την αντεργατική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης. Που θα στοχεύει συνολικά στις αιτίες που δημιουργούν τα βάσανα στους εργαζόμενους, ώστε να ζήσουμε σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, ανεργία και πολέμους.

Χρειαζόμαστε ένα σωματείο που σε έναν κόσμο που φλέγεται, έχει ιδιαίτερη σημασία να πρωτοστατεί σε οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει, ενάντια στους πολέμους για τα κέρδη των λίγων, παλεύοντας συντονισμένα στο εργατικό κίνημα για την απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και ταυτόχρονα για ποιοτική ζωή με βάση την παραγωγικότητα της εργασίας καθώς και τις δυνατότητες της εποχής μας.

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Σε αυτές τις εκλογές ήρθε η ώρα να καταδικαστεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και όσων κυβέρνησαν μέχρι τώρα τη χώρα, έχοντας εφαρμόσει κατά γράμμα τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις μεταφορές, έχουν οδηγήσει εργαζόμενους και επιβάτες να ζούμε έναν επικίνδυνο κουραστικό Γολγοθά καθημερινά. Είναι κριτήριο ψήφου ότι καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις που αποδεικνύουν ότι δουλεύουμε σε μια απέραντη κοιλάδα των Τεμπών, που το επόμενο δυστύχημα είναι κοντά.

Η ενίσχυση της ΔΑΣ στις 18 Ιούνη αποτελεί εγγύηση για τους εργαζόμενους ότι θα μπορέσουμε όλοι μαζί να σηκώσουμε το μπόι μας και ενωμένοι και αποφασισμένοι να τραβήξουμε μπροστά.

Για να μπορέσουμε οι εργαζόμενοι να βάλουμε φρένο στον κατήφορο της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης, που μας αναγκάζει να δουλεύουμε 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα, που ιδιαίτερα τώρα που κλιμακώνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, έχει εκτοξεύσει το κόστος διαβίωσής μας λόγω των συνεχών ανατιμήσεων.

Μέσα από τις συλλογικές αποφάσεις μας και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και τη ζωή μας, να παλέψουμε οργανωμένα και συντονισμένα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Από τις 19 Ιούνη και μετά, με τη ΔΑΣ ΣΤΑΣΥ ενισχυμένη, παλεύουμε για Συλλογικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις στον μισθό, μείωση του χρόνου εργασίας, αναγνώριση ολόκληρης της προϋπηρεσίας, λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, εργαζομένων και επιβατών, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να μπει τέρμα στην εργασιακή ομηρία και ανασφάλεια.

Αγωνιζόμαστε για σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές, συχνές και αποκλειστικά δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες.

Βασίλης ΛΑΓΩΝΙΚΑΣ

Εκλεγμένος με τη ΔΑΣ στο απερχόμενο ΔΣ του ΣΕΛΜΑ