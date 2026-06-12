ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

Την Κυριακή 14/6 ξεκινά το «Διεθνές Χορευτικό Αντάμωμα»

Το «Διεθνές Χορευτικό Αντάμωμα», φέτος με συγκροτήματα από το Εκουαδόρ, το Μεξικό και τη Ρουμανία αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, θα πραγματοποιηθεί και φέτος από το Χορευτικό Τμήμα του δήμου Πατρέων στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ 2026.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυριακή 14 Ιούνη και θα διαρκέσουν μέχρι την Τρίτη 16 Ιούνη, στον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων του δήμου Πατρέων στην Πλαζ. Οι παραστάσεις των συγκροτημάτων θα είναι 30λεπτες και θα ξεκινούν στις 9 μ.μ. και τις τρεις μέρες, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν.

Οι διεθνείς αποστολές θα φιλοξενηθούν σε ξενώνες του δήμου Πατρέων. Τη Δευτέρα 15 Ιούνη θα γίνει ξενάγησή τους στα αξιοθέατα της πόλης, ενώ την Τρίτη 16 Ιούνη οι αποστολές θα επισκεφτούν την Αρχαία Ολυμπία και το Μουσείο.