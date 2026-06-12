ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Κλιμάκωση της δράσης, πλατιά αλληλεγγύη απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας

Με βήματα μπροστά και το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες των εργαζομένων και του εργατικού κινήματος στις σημερινές συνθήκες, η αγωνιστική διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι της περιοχής δίνουν αποφασιστική απάντηση στην εξελισσόμενη επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και της σαπίλας του Παναγόπουλου, και διατρανώνουν ότι «η επίθεση δεν θα περάσει».

Στο πλευρό τους οι εργαζόμενοι της Εύβοιας και το Εργατικό τους Κέντρο έχουν συνδικάτα και συναδέλφους από κάθε γωνιά της χώρας, που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους και τονίζουν ότι η υπεράσπιση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας είναι υπόθεση ολόκληρης της εργατικής τάξης.

Η άθλια και βρώμικη επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης, του εκατομμυριούχου ελεγχόμενου προέδρου της ΓΣΕΕ Παναγοπούλου και των ανθρώπων του στην Εύβοια πήρε λυσσαλέα χαρακτηριστικά πριν έναν χρόνο, όταν στο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο έγινε το αποφασιστικό βήμα για να περάσει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας στα χέρια των εργατών, και με τη δράση και αγωνιστική του πορεία να γίνει καρφί στο μάτι της εργοδοσίας. Τώρα αυτή η ομάδα των εργατοπατέρων, αξιοποιώντας κάθε μέσο και μηχανισμό του αστικού κράτους, μαζί με ψευτιές, συκοφαντικές επιθέσεις και λασπολογία, επιδιώκει να μπλοκάρει τη λειτουργία του, κάτι που βέβαια δεν περνάει.

Σκοπός της είναι να πάρει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας από τα χέρια των εργατών και να το παραδώσει σε αυτά της εργοδοσίας. Να ανακοπούν η ζωντανή λειτουργία και η αγωνιστική δράση, η προσπάθεια ανασύνταξης και το δυνάμωμα του εργατικού κινήματος στην Εύβοια, σε μια περίοδο που η επίθεση στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα οξύνεται, οι επιπτώσεις των ιμπεριαλιστικών πολέμων γίνονται όλο και πιο βαθιές, και ο ακήρυχτος πόλεμος στη ζωή της εργατικής τάξης συνεχίζει να σπέρνει νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς.

Εργαζόμενοι και σωματεία της Εύβοιας υψώνουν όλο αυτό το διάστημα ασπίδα προστασίας στο Εργατικό τους Κέντρο. Αναδεικνύουν το τι έχει αλλάξει και το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας έχει γίνει πραγματικό αποκούμπι για τους εργαζόμενους, προκαλώντας τη λυσσαλέα αντίδραση και επίθεση της εργοδοσίας. Παράλληλα αναδεικνύουν ότι δεν είναι «μάχη για τις καρέκλες» ή «μάχη παρατάξεων», όπως επιδιώκουν να την παρουσιάσουν αυτοί που επιτίθενται στο Εργατικό Κέντρο, για να φύγει η συζήτηση από την ουσία, αλλά επίθεση ενάντια στην ίδια την εργατική τάξη και στο κίνημά της.

Στην πρόσφατη μάλιστα συνεδρίαση του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου, με τη μαζική συμμετοχή εκπροσώπων σωματείων και εργαζομένων, τονίστηκε ότι η καλύτερη απάντηση στην εργοδοσία και στους μηχανισμούς της στο εργατικό κίνημα είναι η ένταση της δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκαν μια σειρά πολύμορφες αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα αφορούν συνολικότερα ζητήματα της ζωής της εργατικής τάξης και του λαού. Μια πλούσια δράση με σταθμό την απεργία σε Τρόφιμα - Ποτά, Επισιτισμό και Κατασκευές στις 24 Ιούνη, και ορίζοντα το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Πλατιά αλληλεγγύη από κάθε γωνιά της χώρας

Στο μεταξύ, καθημερινά στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καταφτάνουν ανακοινώσεις και μηνύματα αλληλεγγύης συνδικάτων που δηλώνουν ότι στέκονται στο πλευρό της διοίκησης, στέλνοντας αποφασιστικό μήνυμα ότι «η επίθεση δεν θα περάσει».

Τη στήριξή τους στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας εκφράζουν σε ανακοινώσεις τους μεταξύ άλλων τα Εργατικά Κέντρα: Πάτρας, Λάρισας, Τρικάλων, Λαμίας, Λιβαδειάς, Φωκίδας, Βόρειου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Λέσβου, Ημαθίας. Οι Ομοσπονδίες: Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Κλωστοϋφαντουργίας, Φαρμάκου. Τα Σωματεία - Συνδικάτα - Ενώσεις: ΕΛΜΕ Εύβοιας, ΠΕΜΕΝ, Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Αττικής (ΕΛΕΠΑ), Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης - Φερών - Σουφλίου «Η Ενότητα», Μετάλλου Εύβοιας, Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας, Εργαζομένων «Δ. Κελαϊδίτης ΕΠΕ» - «Σκαλέζα» - «Μαζαράκι», Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας, Ειδικής Αγωγής - Πρόνοιας Εύβοιας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λιβαδειάς, Εργαζομένων HQF («Μιμίκος»), Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων ν. Αττικής κ.λπ.