ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οι παίκτες καλύπτουν τη μεταφορά των φιλάθλων

Το φετινό Μουντιάλ θεωρείται εκείνο με το βαρύτερο κόστος για τους φιλάθλους που θέλουν να βρεθούν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Από τα πανάκριβα εισιτήρια, που ξεκινούν από τα 700 δολάρια (!), προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις κατά της διοργανώτριας FIFA, μέχρι το υπέρογκο κόστος σε μεταφορικά, διαμονή, σίτιση κ.λπ., για πολλούς φιλάθλους το ταξίδι στην Αμερική θεωρείται άπιαστο όνειρο.

Στην Εθνική Γερμανίας επέλεξαν οι ίδιοι να στηρίξουν μέρος της προσπάθειας των φιλάθλων να δουν από κοντά τη «Νασιοναλμάνσαφτ». Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό οι παίκτες της Εθνικής και τα μέλη της αποστολής θα χρηματοδοτήσουν τη μετακίνηση με λεωφορείο για έως και 4.000 οπαδούς που έχουν ήδη ταξιδέψει στις ΗΠΑ, για τον αγώνα με τον Ισημερινό στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του 5ου ομίλου, στο στάδιο «Metlife» του Νιου Τζέρσεϊ.

Να σημειωθεί ότι με βάση και τις υπέρογκες αυξήσεις που έχουν επιβληθεί στις συγκοινωνίες το κόστος της εσωτερικής μετακίνησης θεωρείται πολύ υψηλό ειδικά για τους Γερμανούς φιλάθλους, καθώς η Εθνική τους θα δώσει δύο αγώνες στο Τορόντο του Καναδά πριν επιστρέψει στο Νιου Τζέρσεϊ για τον τελευταίο αγώνα του ομίλου της.