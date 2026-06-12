Παρασκευή 12 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΙΡΑΝ
Απειλεί με διακοπή των αγώνων του

Με διακοπή των αγώνων του Ιράν αν υπάρξουν στα γήπεδα ενέργειες που μπορούν να χαρακτηριστούν προβοκάτσιες κατά της χώρας απείλησε ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού Αχμάντ Ντονιαμαλί, ενόψει των υποχρεώσεων της Εθνικής στο Μουντιάλ. Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά τις διαμαρτυρίες που υπήρξαν στο Λος Αντζελες, όπου θα δώσει τους αγώνες της η Εθνική Ιράν και στις οποίες οι συμμετέχοντες έφεραν σημαίες και σύμβολα του Ιράν πριν από το 1979. Οι διαμαρτυρίες φέρονται να έχουν την υποστήριξη αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης και οπαδών του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Ιράν έχει βρεθεί εδώ και καιρό στο στόχαστρο της αμερικανικής κυβέρνησης, που έχει προχωρήσει σε μπαράζ μέτρων και περιορισμών, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από την ιρανική αποστολή.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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