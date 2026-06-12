ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Μπαίνουν στη δράση 2ος και 3ος όμιλος

Μετά την επίσημη έναρξη χθες, με τον αγώνα Μεξικό - Νότια Αφρική, η αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό μπαίνει σε φουλ ρυθμό σήμερα Παρασκευή. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας επρόκειτο να διεξαχθεί και η άλλη αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου, Νότια Κορέα - Τσεχία, με την οποία ολοκληρωνόταν η πρεμιέρα του ομίλου. Στον «χορό» των υποχρεώσεων μπαίνουν τώρα ο 2ος και ο 3ος όμιλος, που στο πλαίσιό τους διεξάγονται ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Στον 2ο όμιλο ξεχωρίζει η αναμέτρηση στο Τορόντο ανάμεσα στον διοργανωτή Καναδά και στη Βοσνία, δύο ομάδες που ψάχνουν η καθεμιά για τον εαυτό της το θετικό ξεκίνημα. Εξίσου ενδιαφέρουσα, ειδικά για το σκηνικό της συνέχειας στον όμιλο, θεωρείται και η αναμέτρηση της Ελβετίας - που λογίζεται ως το φαβορί του ομίλου - με το Κατάρ, που εμφανίζεται πιο έμπειρο μετά τη διοργάνωση του προηγούμενου Μουντιάλ.

Αύριο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ανοίγει η αυλαία και στον 3ο όμιλο, με τις διοργανώτριες ΗΠΑ, των υψηλών βλέψεων διάκρισης στη φετινή διοργάνωση, να παρουσιάζονται στο κοινό τους αντιμετωπίζοντας την αξιόμαχη Παραγουάη στο Λος Αντζελες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σήμερα Παρασκευή: 05.00 Νότια Κορέα - Τσεχία (ΕΡΤ1), 22.00 Καναδάς - Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ).

Αύριο Σάββατο: 04.00 ΗΠΑ - Παραγουάη (ΕΡΤ1), 22.00 Κατάρ - Ελβετία (ΕΡΤ2 Σπορ).