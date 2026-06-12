Στον 2ο όμιλο ξεχωρίζει η αναμέτρηση στο Τορόντο ανάμεσα στον διοργανωτή Καναδά και στη Βοσνία, δύο ομάδες που ψάχνουν η καθεμιά για τον εαυτό της το θετικό ξεκίνημα. Εξίσου ενδιαφέρουσα, ειδικά για το σκηνικό της συνέχειας στον όμιλο, θεωρείται και η αναμέτρηση της Ελβετίας - που λογίζεται ως το φαβορί του ομίλου - με το Κατάρ, που εμφανίζεται πιο έμπειρο μετά τη διοργάνωση του προηγούμενου Μουντιάλ.
Αύριο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ανοίγει η αυλαία και στον 3ο όμιλο, με τις διοργανώτριες ΗΠΑ, των υψηλών βλέψεων διάκρισης στη φετινή διοργάνωση, να παρουσιάζονται στο κοινό τους αντιμετωπίζοντας την αξιόμαχη Παραγουάη στο Λος Αντζελες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σήμερα Παρασκευή: 05.00 Νότια Κορέα - Τσεχία (ΕΡΤ1), 22.00 Καναδάς - Βοσνία (ΕΡΤ2 Σπορ).
Αύριο Σάββατο: 04.00 ΗΠΑ - Παραγουάη (ΕΡΤ1), 22.00 Κατάρ - Ελβετία (ΕΡΤ2 Σπορ).