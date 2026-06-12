Παρασκευή 12 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΒΟΛΕΪ - EUROPEAN LEAGUE
Το επόμενο βήμα ψάχνουν άνδρες και γυναίκες

Σε Γλυφάδα και Λάρισα τα δεύτερα τουρνουά της διοργάνωσης

Θέλοντας να κάνουν σημαντικό βήμα πρόκρισης στην τελική φάση του European League, οι Εθνικές ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών ρίχνονται από σήμερα στις υποχρεώσεις τους για τα δεύτερα αντίστοιχα τουρνουά της φετινής σεζόν. Συμπτωματικά, και οι δύο ομάδες έχουν τον ρόλο του γηπεδούχου, αφού τα τουρνουά θα διεξαχθούν στην Ελλάδα, των ανδρών στο κλειστό της Γλυφάδας και των γυναικών στη Λάρισα. Θυμίζουμε ότι στόχος και των δύο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων είναι να βρεθούν στην πρώτη πεντάδα της τελικής βαθμολογίας, που δίνει την πρόκριση στην τελική φάση.

Στο κλειστό της Γλυφάδας η Εθνική ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα την Ισλανδία (20.00) και την Κυριακή τη Βόρεια Μακεδονία (19.00). Το ελληνικό συγκρότημα μετράει 1 νίκη και 1 ήττα από το πρώτο τουρνουά, στη Σουηδία, και στοχεύει στο απόλυτο των νικών, που θα βελτιώσει αισθητά τη θέση του στη γενική βαθμολογία (10η), αυξάνοντας τις ελπίδες πρόκρισης.

Με το αέρα του 2 στα 2 που έκανε στο πρώτο τουρνουά, στην Κροατία, η Εθνική γυναικών επιδιώκει στους αγώνες της Λάρισας να παραμείνει αήττητη, κάτι που θα τη φέρει πιο κοντά στην πρόκριση. Η Εθνική θα αντιμετωπίζει σήμερα το Κόσοβο (18.00) και αύριο την Πορτογαλία (18.00).

  • Οι αγώνες των Εθνικών ομάδων ανδρών και γυναικών θα μεταδοθούν από τα κανάλια ERT Sports του ERTflix.
    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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