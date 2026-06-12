Παρασκευή 12 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ωρα τροπαίου για τον Ολυμπιακό

Αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Φάιναλ 4

Eurokinissi Sports

Μπροστά στην πρόκληση της κατάκτησης του τέταρτου τροπαίου Champions League πόλο γυναικών βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που διεκδικεί το φετινό τρόπαιο συμμετέχοντας στον αποψινό τελικό του Φάιναλ 4 στη Μάλτα (22.00 - Μega News). Στον έβδομο ευρωπαϊκό τελικό στην Ιστορία τους οι «ερυθρόλευκες» αντιμετωπίζουν την ουγγρική Φερεντσβάρος, με στόχο να βρεθούν στην κορυφή της Ευρώπης και να ολοκληρώσουν ιδανικά μια σπουδαία χρονιά, κάνοντας το τρεμπλ, μετά την κατάκτηση του εγχώριου νταμπλ.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από σπουδαία νίκη στον ημιτελικό, 14-12 επί της ισπανικής Ματαρό, με τις παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση και να δείχνουν χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία του ματς. Σημαντική επιτυχία σημείωσε στα ημιτελικά και η Φερεντσβάρος, αποκλείοντας την κάτοχο του τίτλου Σαν Αντρέου, την οποία νίκησε με 15-14 στα πέναλτι.

Ο Γ. Ντόσκας έδωσε τα εύσημα στις παίκτριές του για την εμφάνιση στον ημιτελικό, και ειδικά για την πολύ καλή αμυντική λειτουργία που επέδειξαν. Μιλώντας για τον τελικό ο Ελληνας τεχνικός έκανε λόγο για δύσκολη αποστολή απέναντι σε μια ισχυρή και έμπειρη αντίπαλο, ωστόσο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του για την ετοιμότητα και τις δυνατότητες των παικτριών του.

    

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