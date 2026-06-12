Αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Φάιναλ 4
Eurokinissi Sports
Ο Ολυμπιακός προέρχεται από σπουδαία νίκη στον ημιτελικό, 14-12 επί της ισπανικής Ματαρό, με τις παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση και να δείχνουν χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία του ματς. Σημαντική επιτυχία σημείωσε στα ημιτελικά και η Φερεντσβάρος, αποκλείοντας την κάτοχο του τίτλου Σαν Αντρέου, την οποία νίκησε με 15-14 στα πέναλτι.
Ο Γ. Ντόσκας έδωσε τα εύσημα στις παίκτριές του για την εμφάνιση στον ημιτελικό, και ειδικά για την πολύ καλή αμυντική λειτουργία που επέδειξαν. Μιλώντας για τον τελικό ο Ελληνας τεχνικός έκανε λόγο για δύσκολη αποστολή απέναντι σε μια ισχυρή και έμπειρη αντίπαλο, ωστόσο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του για την ετοιμότητα και τις δυνατότητες των παικτριών του.