ΒASKET LEAGUE

Παράσταση τίτλου για τους «αιώνιους»

Eurokinissi

Το πιο καθοριστικό ραντεβού τους για τον τίτλο δίνουν αύριο Σάββατο στο ΣΕΦ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, στον πέμπτο τελικό της Βasket League (18.00 - ΕΡΤ2 Σπορ). Οι δύο ομάδες, που είναι ισόπαλες 2-2 στη σειρά, επιδιώκουν τη νίκη που θα τους στέψει πρωταθλητές.

Ο αγώνας θα γίνει στον απόηχο του τέταρτου τελικού, στο ΟΑΚΑ, ενός συναρπαστικού ματς με δύο παρατάσεις όπου ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη (93-86) και ισοφάρισε τη σειρά, μένοντας ζωντανός στην μάχη του τίτλου. Η επιτυχία αυτή, και κυρίως ο τρόπος που ήρθε, με τον «λαβωμένο» από σημαντικές απουσίες Παναθηναϊκό να δείχνει χαρακτήρα, σθένος αλλά και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία, έχει ανεβάσει στα ύψη την ψυχολογία στο «τριφύλλι» ενόψει του πέμπτου τελικού.

Στην αντίπερα όχθη, η ήττα μπορεί να μην ήταν καταδικαστική για τον Ολυμπιακό, χάρη και στο πλεονέκτημα έδρας που έχει στη σειρά, ωστόσο η εμφάνιση των «ερυθρολεύκων» δημιούργησε σκεπτικισμό. Οι παίκτες του Γιωργου Μπαρτζώκα έβγαλαν εμφανή κούραση και έλλειψη συγκέντρωσης και καθαρού μυαλού στο φινάλε της τέταρτης περιόδου, και κυρίως στις δύο παρατάσεις, με αποτέλεσμα να υποστούν την ήττα. Ωστόσο, και στον Ολυμπιακό επικρατεί αισιοδοξία για μια καλύτερη εμφάνιση της ομάδας στον τελικό, με δεδομένο και το πλεονέκτημα λόγω έδρας.

Στον Ολυμπιακό αναμένεται να πάρει περισσότερα λεπτά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που επέστρεψε από τον τραυματισμό του, ενώ στον Παναθηναϊκό παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή των Σλούκα, Οσμάν και Γκριγκόνις, ο δε Ρογκαβόπουλος είναι οριστικά νοκ άουτ.