Παρασκευή 12 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής γιορτάζεται και φέτος στο Ηρώδειο

RIZOSPASTIS

Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την Κυριακή 21 Ιούνη στις 21.30, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και δωρεάν δελτία εισόδου διατίθενται από σήμερα Παρασκευή στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, τηλεφωνικά στο 2119282900-901 και ηλεκτρονικά από το https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/ και το more.com.

Στην εξαιρετική αυτή σύμπραξη θα ακουστούν αριστουργηματικά έργα των κορυφαίων συνθετών Μπετόβεν και Μότσαρτ. Το πρόγραμμα της συναυλίας έχει ως εξής:

Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op. 62

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante for Violin, Viola and Orchestra in E-flat major, K364

Βιολί: Λεωνίδας Καβάκος

Βιόλα: Ηλίας Λιβιεράτος

Ludwig van Beethoven: Symphony no. 7 in A major, op. 92

    

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