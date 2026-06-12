Η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής γιορτάζεται και φέτος στο Ηρώδειο

RIZOSPASTIS

Ο διεθνούς φήμης βιολονίσταςσυμπράττει με τηνυπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικούσε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στοτηνστιςμε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και δωρεάν δελτία εισόδου διατίθενται από σήμερα Παρασκευή στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, τηλεφωνικά στο 2119282900-901 και ηλεκτρονικά από το https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/ και το more.com.

Στην εξαιρετική αυτή σύμπραξη θα ακουστούν αριστουργηματικά έργα των κορυφαίων συνθετών Μπετόβεν και Μότσαρτ. Το πρόγραμμα της συναυλίας έχει ως εξής:

Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op. 62

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante for Violin, Viola and Orchestra in E-flat major, K364

Βιολί: Λεωνίδας Καβάκος

Βιόλα: Ηλίας Λιβιεράτος

Ludwig van Beethoven: Symphony no. 7 in A major, op. 92