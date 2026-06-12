RIZOSPASTIS
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και δωρεάν δελτία εισόδου διατίθενται από σήμερα Παρασκευή στα εκδοτήρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, τηλεφωνικά στο 2119282900-901 και ηλεκτρονικά από το https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/ και το more.com.
Στην εξαιρετική αυτή σύμπραξη θα ακουστούν αριστουργηματικά έργα των κορυφαίων συνθετών Μπετόβεν και Μότσαρτ. Το πρόγραμμα της συναυλίας έχει ως εξής:
Ludwig van Beethoven: Coriolan Overture Op. 62
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia Concertante for Violin, Viola and Orchestra in E-flat major, K364
Βιολί: Λεωνίδας Καβάκος
Βιόλα: Ηλίας Λιβιεράτος
Ludwig van Beethoven: Symphony no. 7 in A major, op. 92