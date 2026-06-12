Απαιτούν ανάκληση των απολύσεων στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας

Ανάκληση των απολύσεων και διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας απαίτησαν οι εργαζόμενοι του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας, με μαζική παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν χτες το μεσημέρι μπροστά στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη.

Κατήγγειλαν τη Διεύθυνση του ΚΘΒΕ, η οποία επέλεξε να απολύσει 11 εργαζόμενους και να τους στείλει στην ανεργία, αντί να ανανεώσει τις συμβάσεις τους, αν και εδώ και χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του θεάτρου. Οι εργαζόμενοι, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, συμβάλλουν καθοριστικά στη λειτουργία και το καλλιτεχνικό έργο του θεάτρου. Και τώρα έρχονται αντιμέτωποι με την αντικοινωνική και ανάλγητη πρακτική της μείωσης προσωπικού, όταν και όποτε αυτό βολεύει τη διοίκηση του Θεάτρου.

Οπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, οι απολύσεις αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Αποτελούν μεθόδευση που απαξιώνει την εργασία, υπονομεύει τα εργασιακά δικαιώματα και αποδυναμώνει το ίδιο το ΚΘΒΕ.

Τονίζουν ότι το θέατρο δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους ανθρώπους που το στηρίζουν καθημερινά με τη δουλειά, την εμπειρία και την αφοσίωσή τους. Και δηλώνουν μαχητικά ότι η εργασιακή ανασφάλεια δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα ούτε στο ΚΘΒΕ ούτε πουθενά.

«Δείχνουμε έμπρακτα τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας σε εργαζόμενους συναδέλφους στο ΚΘΒΕ, που απομακρύνονται από τον οργανισμό», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Κουρούπης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Πάσης Φύσεως Προσωπικού ΚΘΒΕ, τονίζοντας ότι «το θέατρο θα αφήσει αυτές τις θέσεις ακάλυπτες, με ό,τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στους υπόλοιπους εργαζόμενους, με εντατικοποίηση της εργασίας. Θέλουμε να ανακληθούν οι απολύσεις, να επιστρέψουν στις δουλειές τους οι συνάδελφοι».

Στο πλευρό τους βρέθηκε αντιπροσωπεία εργατικών σωματείων και ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Καλαμαριάς (μέλος της ΟΓΕ).

Εκ μέρους των εργατικών σωματείων της πόλης, ο Γιώργος Μπρανίκας, μέλος της Διοίκησης του ΕΚΘ, είπε: «Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους απολυμένους συναδέλφους του ΚΘΒΕ. Και αυτή η περίπτωση αποτελεί ακόμα έναν κρίκο της αλυσίδας της υποστελέχωσης και των απολύσεων σε μια σειρά από δημόσιους οργανισμούς. Είμαστε δίπλα τους. Θα συνεχίσουμε μέχρι να πάρουν πίσω τις απολύσεις και να διασφαλιστεί για όλους τους εργαζόμενους μόνιμη και σταθερή εργασία, με όλα τα δικαιώματα. Ο πολιτισμός και οι εργαζόμενοι σε αυτόν δεν μπορεί να είναι έρμαια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιδιώξεις».

Συμπαράσταση από τους εργαζόμενους στη Λυρική

Την πολιτική του υπουργείου και της κυβέρνησης που βλέπει τους εργαζόμενους σαν αριθμούς και αδιαφορεί για τις ανάγκες τους καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής, συνδέοντας τις πρόσφατες εξελίξεις με τις απολύσεις εργαζομένων τόσο στη Λυρική, όσο και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο καταγγέλλει τις απολύσεις στο ΚΘΒΕ και σημειώνει: «Οι απολύσεις που γίνονται στο ΚΘΒΕ είναι αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής που εφαρμόζεται και στη Λυρική Σκηνή, όπου οι τρεις (3) απολύσεις του τελευταίου χρόνου από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης Η/Υ και πληροφορικής έγιναν για να δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλους οργανισμούς του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατεύθυνση αυτής της αντεργατικής πολιτικής είναι το πέρασμα των υπηρεσιών των οργανισμών σε εταιρείες και εργολαβικά, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να είναι συνεχώς σε εργασιακή ανασφάλεια και να μην αποκτούν δικαιώματα, για να μη γίνονται "βαρίδια" για τη λειτουργία του κάθε οργανισμού».