ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΠΟ

Κανένας εργαζόμενος «στον αέρα»!

Μετά τη μαζική κινητοποίηση των εργαζομένων και τις παρεμβάσεις τουτην προηγούμενη βδομάδα πραγματοποιήθηκεμεταξύ τουκαι τηςμε αντικείμενο το ζήτημα που έχει προκύψει με το κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης και τον κίνδυνο απόλυσης αρχαιοφυλάκων.

Από τη συνάντηση αυτή, αλλά και από τις επαφές που ακολούθησαν τις επόμενες μέρες, υπήρξαν επανειλημμένες διαβεβαιώσεις από πλευράς υπουργείου ότι το ζήτημα θα επιλυθεί και ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να μη χαθεί καμία θέση εργασίας. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να μην έχουν επίσημη και ξεκάθαρη ενημέρωση για την οριστική διευθέτηση της υπόθεσης.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο: «Οι συνάδελφοι δεν είναι δυνατόν να παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, περιμένοντας καθημερινά να μάθουν αν θα συνεχίσουν να εργάζονται ή αν θα βρεθούν στην ανεργία. Απαιτούμε να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να υπάρξει σαφής δέσμευση προς τους εργαζόμενους ότι δεν θα προχωρήσει καμία απόλυση.

Το Σωματείο μας παρακολουθεί στενά το ζήτημα και αναμένει την οριστική επίλυσή του εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί. Κανένας εφησυχασμός, καμία εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ και της κυβέρνησης, που δεν διστάζει να απολύει με fast track διαδικασίες, με ευκολία και κυνισμό. Οπως πρόσφατα, στην περίπτωση της συναδέλφου μας μονογονέα με ανάπηρο παιδί από τη Σάμο!

Απέναντι στην αναλγησία ΥΠΠΟ και κυβέρνησης, επιφυλασσόμαστε για νέες αγωνιστικές κινητοποιήσεις μαζί με τους εργαζόμενους. Καμία απόλυση, κανένας εργαζόμενος μόνος του!».