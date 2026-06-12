Παρασκευή 12 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τα ημερολόγια του Σοπέν

Η πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου μαζί με τον ηθοποιό Ανδρέα Κωνσταντίνου

Nikos Nikolopoulos

Την Κυριακή 14 Ιούνη επαναλαμβάνονται «Τα Ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν» στο Ωδείο Αθηνών (είσοδος από την οδό Ρηγίλλης) με τον ηθοποιό Ανδρέα Κωνσταντίνου και την πιανίστα Τατιάνα Παπαγεωργίου, η οποία ερμηνεύει τα αριστουργήματα του Σοπέν στο πιάνο.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσικοθεατρική παράσταση που έχει συναρπάσει το κοινό. Η εναλλαγή του λόγου και της μουσικής φωτίζει τη δημιουργία, την τρικυμιώδη ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη.

Κοστούμια και έπιπλα εποχής μάς μεταφέρουν στην εποχή του Ρομαντισμού. Το έργο εκτυλίσσεται στο Παρίσι, στη Βαρσοβία, στη Βιέννη και στη Μαγιόρκα, όπου έζησε ο συνθέτης.

Ο Σοπέν αφιέρωσε όλη τη δημιουργική του ζωή στο πιάνο, δίνοντάς του μια πρωτοφανή τότε λυρική και δεξιοτεχνική πνοή, ενώ υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους πιανίστες όλων των εποχών. Εγραψε άκρως απαιτητικά έργα, τα οποία θα ερμηνεύσει η Τατιάνα Παπαγεωργίου, η γνωστή πιανίστα και μουσικολόγος που είχε τη σύλληψη της παράστασης και μελέτησε τα αρχεία του Σοπέν, από τα οποία αντλούνται τα κείμενα που παρουσιάζονται. «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου έπαιζα πιάνο και έγραφα δική μου μουσική...», γράφει στα ημερολόγια του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα - ορόσημα του Σοπέν και του Ρομαντισμού, ανάμεσά τους επιλογές από τα 24 Πρελούδια Op. 28, Νυχτερινά Op. 9 & Op. 15, Βαλς Op. 64 & B. 150, Μαζούρκες Op. 17 & Op. 33, Φαντασία Impromptu Op. 66, Παραλλαγές «La ci darem la mano» Op. 2, «Επαναστατική» Σπουδή Op. 10 No. 12, «Τραγική» Πολωνέζα Op. 40, Grand Polonaise brillante Op. 22.

Ο Σοπέν, ο μουσουργός που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 39 του χρόνια, ήταν και παραμένει ο μύθος του παγκόσμιου Ρομαντισμού, ο κατ' εξοχήν ποιητής του πιάνου, εκφραστής του αέναου πάθους και της λαμπερής δεξιοτεχνίας.

Εισιτήρια: more.com.

    

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