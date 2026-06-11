ΒASKET LEAGUE

Παράταση στην αγωνία για τον τίτλο

Παράταση στην κόντρα για τον φετινό τίτλο της Basket League δόθηκε μετά τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ επί του Ολυμπιακού με 93-86 στη δεύτερη παράταση (69-69 η κανονική διάρκεια, 79-79 η πρώτη παράταση), στον τέταρτο τελικό, με την οποία οι «πράσινοι» ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2. Ετσι, όλα θα κριθούν σε πέμπτο τελικό, το Σάββατο 13 Ιούνη στο ΣΕΦ (καθώς ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας, ως 1ος της κανονικής περιόδου).

Ο τέταρτος τελικός ήταν ίσως ο καλύτερος της σειράς όσον αφορά τις διακυμάνσεις. Ο Παναθηναϊκός, αν και «λαβωμένος» από σημαντικές απουσίες (Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Οσμάν, Γκριγκόνις), με τον Λεσόρ να τραυματίζεται στην τέταρτη περίοδο και τον Ναν να φορτώνεται με φάουλ, κατάφερε να δείξει χαρακτήρα, ειδικά στη δεύτερη παράταση, όπου με μπροστάρη τον Σορτς κατάφερε να πάρει το «θρίλερ» του ΟΑΚΑ. Στην αντίπερα όχθη ο Ολυμπιακός, αν και προσπάθησε να τελειώσει από χθες την υπόθεση τίτλος, στα κρίσιμα σημεία εμφάνισε σημάδια ψυχολογικής και σωματικής κούρασης και δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις που χρειαζόταν.

Πριν απ' όλα αυτά, στην κανονική διάρκεια το ματς είχε κλειστό ρυθμό στη μεγαλύτερη διάρκειά του, με τις δυνατές άμυνες και μονομαχίες να κυριαρχούν ανάμεσα στους δύο αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός, παρά το κακό ξεκίνημα, με πρωταγωνιστή τον Ναν κατάφερε να πάρει διαφορά ασφαλείας στο πρώτο μέρος, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις στην επανάληψη από τους Φουρνιέ και Γουόκαπ, με το ματς να εξελίσσεται σε ντέρμπι μέχρι τη λήξη.

Κορυφαίοι του Παναθηναϊκού ήταν οι Ναν (23 πόντοι), Σορτς (13 π.) και Τολιόπουλος (11 π.), ενώ για τον Ολυμπιακό ξεχώρισαν οι Φουρνιέ (29 π.) και Βεζένκοφ.