ΕΕΔΔΑ

Ανάγκη η παραπέρα ενίσχυση του αγωνιστή παλαιστινιακού λαού

Με στόχο την ανάδειξη του συνεχιζόμενου εγκλήματος από το κράτος - δολοφόνο και τους συμμάχους του, αλλά και την ενίσχυση της έμπρακτης αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) οργάνωσε εκδήλωση για τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, την Τρίτη στα γραφεία της στα Ανω Πετράλωνα.

Ομιλητής ήταν ο Ακέλ Τακάζ, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης και Αλληλεγγύης της Παλαιστίνης και συντονιστής Μέσης Ανατολής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη Κινημάτων Ειρήνης της Μέσης Ανατολής, στα Χανιά.

Ο Παλαιστίνιος αγωνιστής ευχαρίστησε την ΕΕΔΔΑ για την πρόσκλησή της, καθώς και συνολικά τον ελληνικό λαό για τη διαχρονική του συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον λαό της χώρας του, πριν ενημερώσει με γλαφυρό τρόπο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα την Παλαιστίνη.

Τόνισε τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο παλαιστινιακός λαός, όχι μόνο στη Γάζα αλλά και στη Δυτική Οχθη. Από τη μια πλευρά οι ΗΠΑ μιλούν ξεδιάντροπα για μετατροπή της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» και ανοικοδόμηση της περιοχής, από την άλλη επιτρέπουν στο Ισραήλ να συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, και στους πάνοπλους εποίκους στη Δυτική Οχθη να δολοφονούν και να αρπάζουν παλαιστινιακά εδάφη.

Οπως επεσήμανε ο Ακέλ Τακάζ, σε αυτόν τον εφιάλτη μοναδική ελπίδα είναι ο ενωμένος αγώνας των λαών ενάντια στην εγκληματική δράση των ιμπεριαλιστών.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν την παρέμβαση του Παλαιστίνιου αγωνιστή με μεγάλο ενδιαφέρον, όπως αποτύπωσε και ο καταιγισμός ερωτήσεων που έγιναν. Η συζήτηση ανέδειξε πόσο κρίσιμη είναι η στήριξη του δίκαιου αγώνα του παλαιστινιακού λαού για ανεξάρτητη πατρίδα, για να γίνει αφέντης στον τόπο του.