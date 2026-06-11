ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Αφόρητη η ζωή για τους εκτοπισμένους

Με καταδίκη σε αργό θάνατο ισοδυναμούν οι συνθήκες στις οποίες πασχίζουν να επιβιώσουν οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια καθημερινή αναμέτρηση ακόμα και για τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια.

Τοπικά ΜΜΕ, όπως το «Palestinian Chronicle», κατέγραφαν και χτες μαρτυρίες οικογενειών που μένουν σε σκηνές στημένες πάνω στην αμμουδιά της Πόλης της Γάζας και αναγκάζονται να πλένουν τα ρούχα και τις κατσαρόλες τους σε θαλασσινό νερό, σε θερμοκρασίες όλο και υψηλότερες, αφού δεν υπάρχει πουθενά άλλος χώρος για να μεταφερθούν.

Μια Παλαιστίνια μητέρα πολυμελούς οικογένειας, που οι κατοχικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν τον σύζυγό της ενάμιση χρόνο πριν, ανέφερε: «Περπατούσαμε στους δρόμους του βορρά χωρίς προορισμό (...) έπεφταν παντού βόμβες, όλα γίνονταν συντρίμμια (...) Σήμερα τρώμε ένα γεύμα την ημέρα και μερικές φορές περνάμε ολόκληρη μέρα χωρίς φαγητό. Ο μικρότερος γιος μου (18 μηνών) μερικές φορές αποκοιμιέται ενώ κλαίει από την έντονη πείνα».

Αφόρητη είναι η καθημερινότητα και στη Δυτική Οχθη. Χτες οι κατοχικές δυνάμεις διέταξαν τη διακοπή εργασιών σε σπίτια Παλαιστινίων στην περιοχή Khallat al-Hummus, νότια της Χεβρώνας, ενώ νωρίτερα είχαν εκδώσει και εντολές κατεδάφισης για άλλα σπίτια Παλαιστινίων, στην περιοχή Ad-Deirat, ανατολικά της Yatta. Στην πόλη Nahalin, δυτικά της Βηθλεέμ, έγινε χτες νέα επίθεση εποίκων, που για να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους εμφανίστηκαν οπλοφορώντας και απειλώντας, ενώ συνεχίζονται οι καταστροφές δέντρων και μαντριών που ανήκουν σε Παλαιστίνιους αγρότες.

Την ίδια ώρα, 400 Ευρωπαίοι πολιτικοί - μεταξύ τους οι πρώην πρωθυπουργοί της Ιταλίας Ρομάνο Πρόντι και Μάσιμο ντ' Αλέμα, ο πρώην αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ κ.ά. - δημοσίευσαν κοινό άρθρο σε ευρωπαϊκές εφημερίδες ζητώντας αναστολή των προνομιακών όρων εμπορίου που η ΕΕ έχει συμφωνήσει με το Ισραήλ, επιβολή κυρώσεων σε Ισραηλινούς υπουργούς κ.λπ.

Η αγωνία τους πάντως δεν αφορά τις ανάγκες και τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού, αλλά την παρέμβαση της ΕΕ στη μοιρασιά της Μέσης Ανατολής. Οπως αναφέρουν, «σε ανησυχητικό βαθμό σήμερα υπονομεύεται η αξιοπιστία της ΕΕ (...) από την αποτυχία της να επιδείξει ηθική και πολιτική ηγεσία στην υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου».